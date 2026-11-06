CBV tem 3ª decisão contrária à participação de Tifanny na Superliga

Nesta sexta-feira (6), a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) anunciou que o Juízo da 14ª Vara Cível da Comarca da Capital do Rio de Janeiro indeferiu o novo pedido de liminar formulado por Tifanny Abreu, que busca conseguir liberação para atuar na Superliga feminina 2026/27. O objetivo da jogadora é anular a decisão do Pleno do Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Voleibol (STJD).

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Na rejeição do pedido, a magistrada declarou: "A mera discordância da parte autora quanto ao resultado do julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva, no Mandado de Garantia nº 002/2026, não constitui, por si só, fundamento suficiente para justificar a suspensão de seus efeitos."

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Essa é a terceira decisão consecutiva favorável à CBV e contrária à Tifanny. Anteriormente, em 23 de outubro, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro suspendeu a decisão de primeira instância que garantia a participação da atleta. Na mesma data, o Superior Tribunal de Justiça Desportiva do Voleibol rejeitou, por unanimidade, o pedido apresentado pela jogadora no Mandado de Garantia.

A participação de Tifanny em competições da CBV estava ameaçada desde agosto, quando a entidade se alinhou às normas adotadas pelo Comitê Olímpico Internacional (COI), pela Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e pela Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV). Assim, a participação no naipe feminino está restrita a "atletas do sexo biológico feminino", o que excluiria Tifanny, jogadora transgênero do Osasco.

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Tifanny ataca em Sesi Bauru x Osasco pela final do Paulista de vôlei (Foto: Felipe Wiira/Sesi-SP)

Tifanny disputou a Supercopa em outubro

No dia 16 de outubro, cerca de uma hora antes de Osasco x Praia Clube pela Supercopa, a Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma liminar provisória que liberou a jogadora para disputar a partida e a Superliga nesta temporada, após sua defesa acionar o Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) do Voleibol. Com isso, a oposta do time paulista esteve em quadra no título da Supercopa.

No entanto, na sexta-feira seguinte (23), Tifanny ficou sem condições de jogo após o anúncio de duas decisões desfavoráveis. A Justiça Desportiva decidiu por unanimidade contra a elegibilidade da atleta para disputar competições organizadas pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), enquanto o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJRJ) suspendeu a liminar que permitia sua participação pelo Osasco na Superliga feminina.

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