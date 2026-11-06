AO VIVO: Siga o treino livre 2 do GP de São Paulo de F1

A Fórmula 1 iniciou nesta sexta-feira (6) as atividades do GP de São Paulo. A partir das 16h (de Brasília), acontece o treino livre 2. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

➡️ Em estreia de Rafa Câmara, Lando Norris lidera treino livre 1 do GP de São Paulo

Acompanhe o treino livre 2

*EM ATUALIZAÇÃO

Top-5 atual: Antonelli, Norris, Verstappen, Russell e Piastri; Bortoleto é 7º, e Câmara 15º

30 minutos para o fim do TL2! E a chuva ainda não caiu...

Antonelli novamente líder: 1min10s763

De pneus macios, Bortoleto vai para 5º

Norris assume a ponta, com 1min11s016

Top-5: Antonelli, Hadjar, Norris, Verstappen e Russell

Situação dos brasileiros: Bortoleto é 7º, e Câmara 18º

Audi confirma que Nico Hülkenberg não irá para a pista no TL2

"S do Senna" vem sendo problema para os pilotos desde o treino livre 1

Russell melhora seu tempo e vai à quarta posição, ultrapassando Bortoleto

Nico Hulkenberg, com problemas no carro, é o único que ainda não foi para a pista

Top-3 momentâneo é Antonelli, Norris e Verstappen; Bortoleto é 4º, e Câmara, 17º

Rafael Câmara faz sua primeira volta, com o tempo de 1m13s944

Antonelli assume a liderança - 1min11s857

COMEÇA O TREINO LIVRE 2!

Tempo fechado em Interlagos! Pneus de chuva estão liberados para o TL2

Tá chegando a hora! Sainz correndo para se preparar para o treino livre 2

Sainz antes do treino livre 2 do GP de São Paulo de F1 (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)

12 minutos para o início do treino livre 2!

Todo mundo de olho! Se liga na quantidade de pessoas tentando ver Rafa Câmara! O piloto já foi para os boxes.

Fãs tentam ver Rafa Câmara em Interlagos (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

Só amor! Rafael Câmara atende fã antes do treino livre 2

Rafa Câmara atende fã antes do treino livre 2 do GP de São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)

No primeiro treino livre do GP de São Paulo, Lando Norris foi o piloto mais rápido. ➡️ Veja como foi

Relembre como foi o título de Kimi Antonelli👇

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Kimi Antonelli no treino livre 1 do GP de São Paulo de F1 2026 (Foto: Nelson ALMEIDA/AFP)

Título de Antonelli já está garantido

Kimi Antonelli garantiu o pódio e o título mundial no GP da Cidade do México neste domingo (1º). Apesar de o campeonato já ter um campeão definido, a temporada da Fórmula 1 ainda não terminou e terá mais quatro etapas pela frente. O italiano, portanto, ainda terá a oportunidade de ampliar sua marca na primeira temporada como campeão mundial.

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Com o título decidido, a disputa agora fica concentrada nas posições seguintes do campeonato e na briga entre as equipes. A próxima parada do calendário será o GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, antes das etapas de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi encerrarem oficialmente a temporada de 2026.