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AO VIVO: Siga o treino livre 2 do GP de São Paulo de F1

Acompanhe volta a volta da segunda atividade da etapa brasileira

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 15:28
Atualizado há 0 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Ferrari e Red Bull disputam treino livre 1 do GP de São Paulo F1.
Treino livre 1 do GP de São Paulo de F1 (Foto: Nelson ALMEIDA/AFP)

A Fórmula 1 iniciou nesta sexta-feira (6) as atividades do GP de São Paulo. A partir das 16h (de Brasília), acontece o treino livre 2. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

➡️ Em estreia de Rafa Câmara, Lando Norris lidera treino livre 1 do GP de São Paulo

Acompanhe o treino livre 2

*EM ATUALIZAÇÃO

  1. Top-5 atual: Antonelli, Norris, Verstappen, Russell e Piastri; Bortoleto é 7º, e Câmara 15º
  • 30 minutos para o fim do TL2! E a chuva ainda não caiu...
  • Antonelli novamente líder: 1min10s763
  1. De pneus macios, Bortoleto vai para 5º
  • Norris assume a ponta, com 1min11s016
  • Top-5: Antonelli, Hadjar, Norris, Verstappen e Russell
  1. Situação dos brasileiros: Bortoleto é 7º, e Câmara 18º
  • Audi confirma que Nico Hülkenberg não irá para a pista no TL2
  • "S do Senna" vem sendo problema para os pilotos desde o treino livre 1
  1. Russell melhora seu tempo e vai à quarta posição, ultrapassando Bortoleto
  • Nico Hulkenberg, com problemas no carro, é o único que ainda não foi para a pista
  1. Top-3 momentâneo é Antonelli, Norris e Verstappen; Bortoleto é 4º, e Câmara, 17º
  1. Rafael Câmara faz sua primeira volta, com o tempo de 1m13s944
  • Antonelli assume a liderança - 1min11s857

COMEÇA O TREINO LIVRE 2!

  • Tempo fechado em Interlagos! Pneus de chuva estão liberados para o TL2
  • Tá chegando a hora! Sainz correndo para se preparar para o treino livre 2
Piloto de macacão branco caminha pelo paddock de Interlagos durante treino livre, cercado por staff e painéis azuis.
Sainz antes do treino livre 2 do GP de São Paulo de F1 (Foto: Anna Carolina Ramos/Lance!)
  • 12 minutos para o início do treino livre 2!
  1. Todo mundo de olho! Se liga na quantidade de pessoas tentando ver Rafa Câmara! O piloto já foi para os boxes.
Fãs de Rafael Câmara na varanda da Haas F1 Team, com o logotipo da equipe ao fundo.Fãs
Fãs tentam ver Rafa Câmara em Interlagos (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  • Só amor! Rafael Câmara atende fã antes do treino livre 2
Rafa Câmara, fã, conversa com piloto da Toyota Gazoo Racing no GP de São Paulo de F1.
Rafa Câmara atende fã antes do treino livre 2 do GP de São Paulo (Foto: Beatriz Pinheiro/Lance!)
  • No primeiro treino livre do GP de São Paulo, Lando Norris foi o piloto mais rápido. ➡️ Veja como foi
  • Relembre como foi o título de Kimi Antonelli👇

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Antonelli dirige carro de F1 no treino livre 1 do GP de São Paulo.
Kimi Antonelli no treino livre 1 do GP de São Paulo de F1 2026 (Foto: Nelson ALMEIDA/AFP)

Título de Antonelli já está garantido

Kimi Antonelli garantiu o pódio e o título mundial no GP da Cidade do México neste domingo (1º). Apesar de o campeonato já ter um campeão definido, a temporada da Fórmula 1 ainda não terminou e terá mais quatro etapas pela frente. O italiano, portanto, ainda terá a oportunidade de ampliar sua marca na primeira temporada como campeão mundial.

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Com o título decidido, a disputa agora fica concentrada nas posições seguintes do campeonato e na briga entre as equipes. A próxima parada do calendário será o GP de São Paulo, no Autódromo de Interlagos, antes das etapas de Las Vegas, Catar e Abu Dhabi encerrarem oficialmente a temporada de 2026.

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