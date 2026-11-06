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AO VIVO: siga Fluminense x Osasco pela Superliga feminina de vôlei

Tricolor recebe equipe paulista pela quarta rodada da fase de classificação, nesta sexta-feira (6)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
06/11/2026 20:30
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Fluminense x Osasco no jogo 2 da série de quartas de final da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Mailson Santana/ FFC)
Fluminense x Osasco nas quartas de final da Superliga 2025/26 (Foto: Mailson Santana/ FFC)

Fluminense e Osasco se enfrentam nesta sexta-feira (6), a partir das 21h (de Brasília), pela quarta rodada do primeiro turno da Superliga feminina de vôlei 2026/27. A partida acontece no Ginásio da Hebraica, em Laranjeiras, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Acompanhe em tempo real com o Lance!.

Acompanhe a partida

TimesPlacar1º SET2º SET3º SET

Fluminense

0

22

0

0

Osasco

0

24

0

0

1º SET

  1. Mayhara bloqueia pelo meio: 24 a 22
  2. Stysiak explora o bloqueio pela saída: 23 a 21
  3. Ace de Aline Segato: 22 a 21
  4. Larissa pontua na bola de tempo: 22 a 19
  5. Arbitragem marca condução de Marina Sioto: 20 a 18
  6. Bianca Bertolino desconta para o Fluminense: 18 a 16
  7. Bloqueio de Amanda: 16 a 15
  8. Bloqueio de Lorrayna: 15 a 15
  9. Stysiak ataca para fora: 15 a 13
  10. Gabi Martins, pelo meio, faz 14 a 13
  11. Ace de Aline Segato! 13 a 12
  12. Pri Heldes empata em bola de segunda: 10 a 10
  13. Amanda ataca na rede: 8 a 8
  14. Mayhara erra pela china: 7 a 7
  15. Bianca Bertolino vira side-out: 7 a 6
  16. Anastasia crava no contra-ataque: 5 a 2
  17. Aline explora o bloqueio e faz o primeiro ponto do Fluminense: 3 a 1
  18. Osasco abre 2 a 0 no bloqueio de Larissa

Escalação do Fluminense: Pri Heldes (levantadora); Ariane (oposta); Aline Segato e Bianca Bertolino (ponteiras); Valquíria e Gabi Martins (centrais); Gabi Santin (líbero). Técnico: Facundo Morando.

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Escalação do Osasco: Marta Bechis (levantadora); Stysiak (oposta); Anastasia Guerra e Amanda Campos (ponteiras); Larissa Besen e Mayhara (centrais); Marcelle (líbero). Técnico: Luizomar de Moura.

PRÉ-JOGO

  1. Resultados da rodada: Mackenzie 0 x 3 Minas (33/35, 22/25 e 18/25); Londrina 0 x 3 Sesc RJ Flamengo (20/25, 21/25 e 17/25).
  2. Hino nacional executado e reta final do aquecimento iniciada!
  3. Fluminense e Osasco se enfrentaram nas quartas de final da última Superliga. O time paulista avançou à semi após vencer os dois primeiros jogos por 3 sets a 0.
  4. O Osasco não conta com Tifanny, impedida de atuar pela nova política de elegibilidade da CBV; e Mari Brambilla, que se recupera de lesão no tornozelo.
  5. O Fluminense mantém a mesma escalação que iniciou os jogos contra Londrina e Sesi Bauru, com Gabi Santin no lugar de Kika.
  6. O último encontro entre as equipes aconteceu em setembro, em um torneio amistoso realizado em Belém, no Pará. O Osasco saiu vitorioso por 3 sets a 0.
  7. Jogadoras de Flu e Osasco já aquecem com bola na quadra.
Jogadoras de Fluminense e Osasco aquecem antes de jogo da Superliga
Jogadoras de Fluminense e Osasco aquecem antes de jogo da Superliga (Foto: Guilherme Veiga/Lance!)

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Campanhas das equipes

Fluminense

  • 6º lugar com 2 pontos (1 vitória e 1 derrota);
    *Possui um jogo atrasado contra o Pinheiros, marcado para 30 de novembro
  • Venceu o Londrina na estreia no tie-break, mas foi derrotado pelo Sesi Bauru por 3 sets a 0 na sequência.

Osasco

  • 5º lugar com 9 pontos (3 vitórias);
  • É uma das cinco equipes ainda invictas. Venceu até aqui Brasília, Mackenzie e Londrina, tendo deixado apenas um set para trás na segunda partida.

➡️ Proibida de jogar, Tifanny treina com o Osasco antes de duelo pela Superliga

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Formato da competição

A Superliga de vôlei é dividida entre fase classificatória e playoffs. Na fase classificatória, as 12 equipes se enfrentam em turno e returno, totalizando 22 partidas ao fim desta etapa, sendo metade em casa e a outra metade fora. Os oito melhores colocados avançam às quartas de final, enquanto os dois últimos são rebaixados para a Superliga B na temporada seguinte. Dois times permanecem na elite.

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Nos playoffs, são feitos cruzamentos entre os oito classificados: 1º contra 8º, 2º contra 7º e assim sucessivamente. A disputa nas quartas e na semifinal acontece em séries de melhor de três jogos, com a equipe de melhor campanha tendo o mando de quadra no confronto decisivo, se necessário.

Os vencedores das semifinais se enfrentam em jogo único pelo título, em um ginásio neutro escolhido previamente pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). O local e a data da final ainda não foram divulgados.

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