Stephen Curry, do Golden State Warriors, sofreu uma queda feia durante a partida contra o Toronto Raptors, na noite desta quinta-feira (20), pela temporada da NBA. O incidente foi no terceiro quarto, quando o jogador caiu com força depois de ser pressionado por Colin Castleton e Jonathan Mogbo enquanto tentava uma assistência e acabou caindo com as costas no chão.

continua após a publicidade

Após a queda, Curry imediatamente sentiu dores e foi avaliado pela equipe médica. Os primeiros exames indicaram uma lesão na região da pelve. O próprio jogador, visivelmente abalado, foi levado para o vestiário e não retornou à quadra para o restante da partida. Veja vídeo:

O Warriors venceu o Raptors por 108 a 102, mas a vitória ficou ofuscada pela preocupação com a condição física de Curry. Stephen não voltou para o último quarto do jogo, e ainda durante a partida, a equipe de São Francisco informou sobre a lesão, sem destacar a gravidade dela.

continua após a publicidade

Stephen Curry na partida contra o Raptors, pela temporada regular da NBA (Foto: Noah Graham / AFP)

Stephen Curry é o primeiro jogador a atingir 4 mil bolas de três na NBA

Mais um feito inédito na NBA foi alcançado por Stephen Curry em arremessos do perímetro. Durante o jogo entre Golden State Warriors e Sacramento Kings, na última semana, o armador teve uma atuação discreta, mas guardou duas bolas de três e se isolou como o maior arremessador a distância de todos os tempos. O camisa 30, assim, chegou a 4 mil cestas de três pontos na carreira, marca nunca alcançada antes na liga.