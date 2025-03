Qual o tamanho da fortuna do novo dono do Boston Celtics?

O Boston Celtics está prestes a ter um novo dono. William “Bill” Chisholm lidera um grupo de investidores que comprará a equipe em um acordo avaliado em US$ 6,1 bilhões (R$ 34,6 bilhões), a maior venda da história de uma franquia esportiva nos Estados Unidos.



O atual proprietário, Wyc Grousbeck, permanecerá como CEO e seguirá comandando as operações até a temporada 2027/28. A negociação ainda precisa ser aprovada pela NBA antes de ser oficializada.

🏀 Quem é Bill Chisholm?

Nascido em Georgetown, Massachusetts, Bill Chisholm sempre teve uma forte ligação com o esporte. Ele jogou futebol na Dartmouth College entre 1988 e 1991 antes de ingressar na Wharton School, da Universidade da Pensilvânia.

Atualmente, ele é o principal gestor do Symphony Technology Group (STG), um fundo de private equity com cerca de US$ 10 bilhões em ativos focado no setor de software. Antes de fundar a STG em 2002, Chisholm também foi cofundador da The Valent Group.

Além dos negócios, a família Chisholm é engajada em causas sociais, especialmente no financiamento de pesquisas sobre diabetes tipo 1.

💸 O que esperar do novo dono?

Embora sua fortuna pessoal não tenha sido divulgada, Chisholm lidera uma empresa em crescimento e terá ao seu lado investidores como Rob Hale, acionista minoritário dos Celtics, e Bruce A. Beal Jr., presidente da Related Companies.

Chisholm ainda não se manifestou publicamente sobre a aquisição, mas já demonstrou grande paixão pelo time e compromisso em levar mais títulos para Boston.

O Celtics, que já garantiu contratos milionários para suas principais estrelas, tem um desafio financeiro pela frente: um possível imposto de luxo de US$ 280 milhões em 2025/26. Com um novo proprietário no comando, a expectativa é de que o investimento na equipe continue pesado.