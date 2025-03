Mais um feito inédito na NBA foi alcançado por Stephen Curry em arremessos do perímetro. Durante o jogo entre Golden State Warriors e Sacramento Kings, nesta quinta-feira (13), o armador teve uma atuação discreta, mas guardou duas bolas de três e se isolou como o maior arremessador a distância de todos os tempos. O camisa 30, assim, chegou a 4 mil cestas de três pontos na carreira, marca nunca alcançada antes na liga.

A noite foi marcada por uma vitória imponente do Warriors, em casa, com placar final de 130 a 104 sobre o Kings. Apesar do novo recorde estabelecido por Curry, o destaque do jogo não foi o camisa 30, e sim com o trabalho de equipe do elenco da Califórnia.

Vale destacar que oito jogadores do Golden State Warriors ultrapassaram a marca de 10 pontos, incluindo o brasileiro Gui Santos, que vem colecionando boas atuações na temporada. No confronto, o ala acumulou 10 pontos, cinco rebotes e três assistências, enquanto Curry fechou a noite com 11 pontos, dois rebotes e cinco assistências.

Recordes de Stephen Curry do perímetro na temporada

O armador atingiu mais uma vez números impressionantes com sua atuação contra o Orlando Magic no fim de fevereiro. Para acentuar ainda mais a diferença entre os adversários, Curry registrou o 45º jogo com nove ou mais bolas de três - o segundo é Damian Lillard, com 14 jogos.

Ainda sobre bolas de três, o número 30 igualou o seu antigo companheiro de equipe e "Splash Brother", Klay Thompson, com três jogos com 12 ou mais cestas do perímetro. O recorde de mais arremessos à distância em uma partida, no entanto, continua com o atual ala-armador do Mavericks, com 14.

