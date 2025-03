Na reta final da temporada regular de 2024/25, dez jogos da NBA poderão ser acompanhados na noite desta quinta-feira (20). Em destaque, o duelo entre Phoenix Suns e o grande líder da liga, Cleveland Cavaliers, promete animar o final do dia dos torcedores brasileiros da maior liga de basquete do mundo. A partida é a única da rodada que será transmitida no Brasil. Confira todos os confrontos e onde assistir.

Confira os jogos da NBA de hoje, horários e onde assistir ao vivo (sexta-feira, 21 de março de 2025)

20h

Washington Wizards x Orlando Magic - 20h - NBA League Pass

21h

Miami Heat x Houston Rockets - 21h - NBA League Pass

Minnesota Timberwolves x New Orleans Pelicans - 21h - NBA League Pass

Oklahoma City Thunder x Charlotte Hornets - 21h - NBA League Pass

San Antonio Spurs x Philadelphia 76ers - 21h - NBA League Pass

21h30

Dallas Mavericks x Detroit Pistons - 21h30 - NBA League Pass

22h30

Utah Jazz x Boston Celtics - 22h30 - NBA League Pass

23h

Phoenix Suns x Cleveland Cavaliers - 23h - ESPN e NBA League Pass

Portland Trail Blazers x Denver Nuggets - 23h - NBA League Pass

23h30

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies - 23h30 - NBA League Pass

