Audiência da NBA dispara nos EUA; veja os motivos

Após um início de temporada cercado por debates sobre a queda de audiência da NBA, a liga tem agora motivos para comemorar. Os números de telespectadores nos Estados Unidos apresentaram crescimento de 10% em relação ao ano passado, com destaque para as transmissões da ABC.



Segundo dados da Nielsen, os 24 jogos exibidos pela emissora nesta temporada registraram uma média de 2,6 milhões de espectadores, superando os 2,4 milhões de 2023/24. Além disso, no público masculino, este é o melhor desempenho da ABC desde a temporada 2021/22.

📺 O que impulsionou o crescimento da audiência?

A ABC detém os direitos de algumas das principais transmissões da NBA, incluindo:

✅ Jogos de Natal (um dos eventos mais aguardados da temporada)

✅ Rodadas de horário nobre aos sábados e domingos

✅ Partidas da Copa da NBA

✅ As finais da NBA

O canal liderou a audiência em sete dos últimos dez jogos no horário nobre e, considerando apenas o público com menos de 50 anos, a liderança foi ainda maior: oito em dez partidas.

Outro fator que ajudou a impulsionar os números foi a trade deadline, que movimentou grandes estrelas da liga. Trocas como Luka Doncic para os Lakers, Jimmy Butler nos Warriors e De’Aaron Fox nos Spurs geraram ainda mais interesse e elevaram os índices de audiência.

📊 Jogos que quebraram recordes

Alguns duelos recentes comprovaram esse aumento no engajamento dos fãs:

🔥 Lakers x Mavericks: o reencontro de Doncic com Dallas atraiu milhões de espectadores

🔥 Lakers x Celtics: clássico de Los Angeles contra o atual campeão Boston Celtics, com LeBron James em grande fase

Com os playoffs se aproximando e a ABC responsável pela transmissão das Finais da NBA, a expectativa é de que esses números continuem crescendo.