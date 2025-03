Após ajudar o Golden State Warriors, ao lado do brasileiro Gui Santos, a vencer o New York Knicks na NBA, Stephen Curry pode ser desfalque no jogo contra o Denver Nuggets, nesta segunda-feira (17), segundo o jornal “San Francisco Chronicle”. O duelo será às 23h (horário de Brasília), no Chase Center, em São Francisco, com transmissão pela ESPN, Disney + e NBA League Pass.

O confronto contra os Knicks foi bastante equilibrado. A equipe de São Francisco venceu por 97 a 94, com atuações destacadas de ambos os lados. Gui Santos foi um dos grandes nomes da vitória na Califórnia. Já Stephen Curry, o maior pontuador de cestas de três na história da NBA, teve uma boa performance (28 pontos, 7 rebotes e 5 assistências) e liderou a franquia rumo ao sétimo triunfo consecutivo na liga.

O duelo entre Warriors e Nuggets promete ser emocionante. Enquanto a equipe de Nikola Jokic — que também pode ficar fora do jogo — se destaca pelo alto aproveitamento nos arremessos, liderando a liga com 50,7% de acertos, o time de Stephen Curry vem de uma sequência positiva, vencendo 14 dos últimos 15 jogos com Jimmy Butler em quadra.

Confira as informações do jogo de Stephen Curry:

Stephen Curry fazendo a cesta na partida contra o New York Knicks (Foto: Noah Graham / AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

GOLDEN STATE WARRIORS X DENVER NUGGETS

TEMPORADA REGULAR - NBA

📆 Data e horário: segunda-feira, 17 de março de 2025, às 23h (horário de Brasília)

📍 Local: Chase Center, em São Francisco (EUA)

📺 Onde assistir: ESPN, Disney+ e NBA League Pass