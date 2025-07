O técnico Zé Roberto Guimarães convocou as 14 jogadoras para o duelo com a Polônia na última semana de classificação da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminino. Lesionada, a ponteira Ana Cristina não estará no jogo, nem nos demais da última semana da competição. A partida acontece nesta sexta-feira (11), às 7h20 (de Brasília) e tem transmissão do Sportv.

Veja as jogadoras relacionadas para a partida da VNL

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi, Helena e Júlia Bergmann

Centrais: Diana, Júlia Kudiess e Lorena

Líberos: Laís e Marcelle

A central Luzia está convocada pelo técnico José Roberto Guimarães para a disputa da Liga das Nações e poderá ser utilizada em outras partidas da etapa de Chiba, no Japão.

Ana Cristina é desfalque confirmado no Japão pela VNL (Foto: Volleyball World)

Ponteira se lesionou em último jogo

Principal pontuadora da Seleção Brasileira na Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina, a ponteira Ana Cristina está fora da etapa do Japão, que vai até este domingo (13). Segundo a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a jogadora passou por ressonância magnética, que constatou uma lesão no menisco medial, e já iniciou o tratamento fisioterápico.

Ana Cristina sentiu o problema durante o segundo set da vitória brasileira sobre a França por 3 sets a 2, na madrugada desta quinta-feira (10), ao aterrissar após uma tentativa de bloqueio. A atleta deixou a quadra carregada por membros da comissão técnica e assistiu ao restante da partida em uma cadeira de rodas, junto às jogadoras reservas.

Brasil x França, pela terceira etapa da VNL feminina (foto: volleyballworld)

O desfalque acontece na última semana da fase de classificação da VNL. A situação é menos preocupante porque o Brasil já está classificado, mas deixa dúvidas sobre a participação da ponteira na semana das finais, que acontecem a partir do dia 23.