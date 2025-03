Após trocar o astro Luka Doncic, decisão que revoltou muitos torcedores, o Dallas Mavericks enfrenta situação delicada na NBA. De acordo com o jornalista Bobby Marks, da "ESPN", a franquia texana pode perder jogos por W.O. devido à profusão de lesões no elenco. Atualmente, a equipe treinada por Jason Kidd conta com oito atletas disponíveis, o mínimo permitido pela liga. No entanto, o cenário pode piorar.

Os jogadores ausentes por lesão no elenco dos Mavs são Kyrie Irving, Olivier Maxence-Prosper, Dante Exum, Anthony Davis, Dereck Lively II, Daniel Gafford, Jaden Hardy, Kai Jones e P.J. Washington. Enquanto os três primeiros estão fora da temporada, os dois últimos têm chances consideráveis de retornar já nas próximas partidas. Diante de uma situação delicada, as recuperações de Jones e Washington podem evitar uma catástrofe em Dallas.

Os oito atletas disponíveis para Kidd são Max Christie, Spencer Dinwiddie, Naji Marshall, Caleb Martin, Dwight Powell, Klay Thompson, Kessler Edwards e Brandon Williams. Os dois últimos citados, porém, têm contrato two-way, ou seja, podem atuar pelas equipes principal e de desenvolvimento dos Mavs. A questão é que esse tipo de acordo prevê que os ativos sejam relacionados para um máximo de 50 partidas da NBA. Edwards está a três jogos de alcançar tal marca, enquanto Williams ainda pode disputar seis duelos.

Com isso, o Dallas Mavericks precisa que pelo menos um atleta machucado se recupere até a partida que sucede os 50 jogos de Edwards na temporada. A boa notícia é que parece provável que isso aconteça, já que Jones e Washington foram listados como dúvidas no último compromisso dos Mavs: a derrota por 133 a 96 para o Houston Rockets.

A franquia texana vive "no limite" por não poder contratar mais atletas até o fim da NBA 2024/25. O prazo para assinar contratos do tipo two-way já terminou. Além disso, o Dallas Mavericks não tem espaço na folha salarial para se reforçar com outros atletas, conforme as regras da liga norte-americana.

Portanto, o primeiro W.O. poderia acontecer no dia 24 de março, em partida contra o Brooklyn Nets. O cenário catastrófico é improvável. De último caso, os Mavs poderiam listar como disponíveis jogadores que ainda não estão 100% fisicamente. Antes do duelo decisivo, a equipe enfrenta 76ers, Pacers e Pistons. A ex-equipe de Luka Doncic ocupa a 10ª colocação da Conferência Oeste.

Klay Thompson tenta liderar os Mavs durante período desafiador (Foto: Logan Riely / AFP)

As lesões do Dallas Mavericks

Kyrie Irving (ruptura do ligamento cruzado anterior): fora da temporada

Olivier Maxencer-Prosper (lesão no pulso): fora da temporada

Dante Exum (fratura na mão): fora da temporada

Anthony Davis (lesão no adutor): sem retorno previsto

Dereck Lively II (fratura no tornozelo): sem retorno previsto

Daniel Gafford (entorse no joelho): sem retorno previsto

Jaden Hardy (entorse no tornozelo): sem retorno previsto

Kai Jones (lesão no quadril): retorno próximo

P.J. Washington (entorse no tornozelo): retorno próximo