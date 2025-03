O elenco do Los Angeles Lakers sofreu consideráveis mudanças na última janela de transferências, mas nem todas são celebrados pela torcida e por comentaristas. Reggie Miller, por exemplo, criticou fortemente o desempenho do novo pivô do Lakers, Alex Len, durante o jogo contra o Milwaukee Bucks na noite desta quinta-feira (13). O duelo terminou com vitória para o time de Giannis Antetokounmpo, que fechou o placar por 126 a 106.

continua após a publicidade

➡️ Com lesão de LeBron, Celtics x Lakers registra recorde de audiência na NBA

- (Alex) Len, ele não defende ninguém, ele não marca, ele não pega rebate - detonou Miller, em transmissão da derrota do Lakers.

Len foi escolhido como titular por JJ Redick devido ao grande número de jogadores lesionados disponíveis para o duelo, como LeBron James, que sentiu dores na região da virilha. No confronto, entre Lakers e Bucks, o pivô acumulou apenas dois pontos, três rebotes e uma assistência, o que rendeu críticas ao Reggie Miller.

Len chegou após saída de Anthony Davis

A contratação de Alex Len faz parte dos esforços da equipe para fortalecer sua presença no garrafão, considerando a recente adição de Luka Doncic. Assim como a necessidade de preencher a lacuna deixada por Anthony Davis.

continua após a publicidade

Len tem 2,13m de altura e teve passagens pelo Sacramento Kings antes de se juntar ao Wizards. Em Washington, o pivô registrou médias de 1,4 pontos e 1,8 rebotes em 7,2 minutos por jogo na última temporada, é visto como um reforço importante para os Lakers, que busca uma presença mais robusta sob as cestas.

Já na atual temporada, o jogador de 31 anos conta com médias praticamente iguais de sua passagem no Washington Wizards: 1,4 pontos, 1,9 rebotes e 0,8 assistências por noite.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte