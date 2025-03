Stephen Curry joga hoje? Veja horário e onde assistir a Warriors x Knicks

Com um recorde atrás do outro, Stephen Curry retorna às quadras para o duelo deste sábado (15) para alargar ainda mais seus números na NBA. A partida, que pode aumentar a sequência de seis jogos de invencibilidade, acontecerá às 21h30 (de Brasília), entre o Golden State Warriors e o New York Knicks. O armador alcançou a marca de 4 mil bolas de três na última vitória sobre o Sacramento Kings.

continua após a publicidade

➡️ NBA: Qual o salário do brasileiro Gui Santos no Golden State Warriors?

Com a volta oficial de Jonathan Kuminga, contra o Kings na última quinta-feira (13), o Warriors contará com o elenco completo disponível para seguir na briga pela classificação nos playoffs. A franquia, desde a chegada de Jimmy Butler, acumula uma sequência de 13 vitórias nos últimos 15 jogos disputados.

Além do fator Butler, no entanto, Stephen Curry tem apresentado um basquete de alto nível, que o rendeu alguns recordes neste fim de temporada regular. O armador é peça fundamental para o desempenho do Warriors, mesmo em noites de desempenhos "discretos".

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo de Stephen Curry

✅ FICHA TÉCNICA

GOLDEN STATE WARRIORS X NEW YORK KNICKS

TEMPORADA REGULAR - NBA

📆 Data e horário: sábado, 15 de março de 2025, às 21h30 (de Brasília)

📍 Local: Chase Center, em San Francisco (EUA)

📺 Onde assistir: ESPN e NBA League Pass

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

GOLDEN STATE WARRIORS (Técnico: Steve Kerr)

Draymond Green, Moses Moody, Stephen Curry, Quinten Post e Jimmy Butler



NEW YORK KNICKS (Técnico: Tom Thibodeau)

Mikal Bridges, O.G. Anunoby, Karl-Anthony Towns, Josh Hart e Miles McBride

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte