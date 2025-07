VNL: Exame confirma lesão e Ana Cristina está fora da etapa do Japão

Principal pontuadora da Seleção Brasileira na Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina, a ponteira Ana Cristina está fora da etapa do Japão, que vai até este domingo (13). Segundo a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), a jogadora passou por ressonância magnética, que constatou mostrou uma lesão no menisco medial, e já iniciou o tratamento fisioterápico.

Ana Cristina deixa quadra carregada e preocupa Brasil na VNL

Ana Cristina sentiu o problema durante o segundo set da vitória brasileira sobre a França por 3 sets a 2, na madrugada desta quinta-feira (10), ao aterrissar após uma tentativa de bloqueio. A atleta deixou a quadra carregada por membros da comissão técnica e assistiu ao restante da partida em uma cadeira de rodas, junto às jogadoras reservas. Veja o momento no vídeo abaixo.

Durante um lance no jogo contra França a Ana Cristina sentiu um desconforto e precisou sair carregada de quadra 😞

A ausência da ponteira de 21 anos às vésperas da fase final da Liga das Nações preocupa o Brasil. Um dos principais nomes no processo de renovação promovido por Zé Roberto, Ana Cristina é a maior pontuadora da Seleção Brasileira na VNL e quarta no ranking geral da competição. A ponteira chegou aos 167 acertos, empatada com a japonesa Wada, somando 147 pontos de ataque, 10 de bloqueio e 10 no saque.

Ana Cristina tem sido destaque brasileiro na competição (Foto: Volleyball World)

Próximo jogo do Brasil na VNL feminina

O Brasil retorna às quadras na manhã de sexta-feira (11), às 07h20 (horário de Brasília), contra a Polônia. Após a vitória contra a Bulgária, na estreia da semana de Chiba, no Japão, a Seleção feminina garantiu a classificação para a fase final da Liga das Nações. Com o resultado diante da França, a equipe comandada por José Roberto Guimarães chegou aos 25 pontos e ocupa o segundo lugar na classificação geral, atrás apenas da Itália.