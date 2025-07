WSL retorna a Jeffreys Bay com bom retrospecto para brasileiros

A partir desta sexta-feira (11), os melhores surfistas do mundo caem na água para a disputa da décima etapa do Championship Tour da World Surf League (WSL), acirrando a disputa por um lugar no Finals. O palco da competição será Jeffreys Bay, na África do Sul, que volta a sediar uma fase do circuito após ausência em 2024.

Com cinco títulos na África do Sul, os surfistas brasileiros contam com o retrospecto favorável nesta etapa. Filipe Toledo é quem mais levantou troféus em Jeffreys Bay, com as conquistas de 2017, 2018 e 2023, ano em que se sagrou bicampeão mundial. Gabriel Medina, fora do CT na atual temporada por lesão, protagonizou a final 100% brasileira ao lado de Ítalo Ferreira em 2019 e também saiu com o título.

Não são apenas os homens brasileiros que já levaram a melhor na etapa da África do Sul. Tati Weston-Webb, que se retirou da temporada 2025 para cuidar da saúde mental, se sagrou campeã em 2022. Desta vez, Luana Silva ficará responsável por representar o país nas baterias femininas em Jeffreys Bay.

Filipe Toledo soma três títulos em Jeffreys Bay (Foto: Divulgação/ WSL)

Corrida pelo Finals

A duas etapas do Finals, quatro surfistas brasileiros ainda brigam por um lugar entre os cinco melhores para disputar o título da temporada. Vice-líder com 43.630 pontos, atrás apenas do sul-africano Jordy Smith, Yago Dora está muito perto de avançar. Com mais de seis mil pontos de vantagem para o australiano Ethan Ewing, último da linha de corte, o brasileiro só não avança caso seja eliminado nas fases iniciais de Jeffreys Bay e Teahuppo, e seus principais adversários cheguem às finais.

Apesar de não disputar uma final desde a etapa de Peniche, quando terminou como vice-campeão, Ítalo Ferreira também não deve ter muitos problemas para avançar ao Finals. Quarto colocado com 39.355 pontos, ele precisa somar de 8 a 10 mil pontos nas próximas duas etapas para se garantir matematicamente.

Filipe Toledo e Miguel Pupo, nono e décimo colocados, respectivamente, ainda têm chances matemáticas de avançar ao Finals, mas não são favoritos. Luana Silva, em 9º lugar na classificação feminina, também tem chances de avançar, mas precisa de resultados expressivos para passar de fase.

Baterias da primeira fase

Rodada 1 - Feminino

Bettylou Sakura Johnson (HAV) x Isabella Nichols (AUS) x Luana Silva (BRA)

Molly Picklum (AUS) x Erin Brooks (CAN)

Gabriela Bryan (HAV) x Tyler Wright (AUS)

Caitlin Simmers (EUA) x Caroline Marks (EUA) x Lakey Peterson (EUA)

Rodada 1 - Masculino

Italo Ferreira (BRA) x Jake Marshall (EUA) x Seth Moniz (HAV)

Kanoa Igarashi (JAP) x Joel Vaughan (AUS) x Alejo Muniz (BRA)

Yago Dora (BRA) x Connor O'Leary (JAP) x Matthew McGillivray (AFR)

Jordy Smith (AFR) x Crosby Colapinto (EUA)

Ethan Ewing (AUS) x Cole Houshmand (EUA) x Marco Mignot (FRA)

Griffin Colapinto (EUA) x Leonardo Fioravanti (ITA) x Rio Waida (IDN)

Jack Robinson (AUS) x Miguel Pupo (BRA) x João Chianca (BRA)

Barron Mamiya (HAV) x Filipe Toledo (BRA) x Alan Cleland (MEX)