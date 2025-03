Mark Cuban, um dos donos do Dallas Mavericks, veio a público para falar sobre a troca de Luka Doncic, a mais impactante da atual temporada da NBA. Em entrevista à "WFAA TV", na última quinta-feira (6), o dirigente se mostrou contra os "detalhes" do acordo que envolveu o Los Angeles Lakers, Anthony Davis, Max Christie e apenas uma escolha de primeira rodada.

- Se os Mavericks vão trocar Luka (Doncic), isso é uma coisa. Apenas consiga o melhor acordo. ’Sem desrespeito a Anthony Davis. Eu ainda acredito firmemente que se nós tivéssemos conseguido quatro escolhas de primeira rodada desprotegidas e Anthony Davis e Max Christie, essa seria uma conversa diferente - disse o empresário.

Sócio da franquia do Texas, Cuban não se opôs por completo a troca de Doncic, mas criticou o acordo feito por Nico Harrison. Para o mandatário, o Dallas Mavericks conseguiria ter garantido mais escolhas de draft na negociação.

Cuban também foi questionado se teria feito movimento, mas optou por não responder. No entanto, reforçou sua desaprovação com os ativos que o Mavs conseguiu por Doncic. O sócio proprietário também relembrou a situação de Steve Nash, negociado pela franquia do Texas com o Phoenix Suns, em 2004.

GM do Mavericks recebeu críticas

Os donos, no entanto, não foram os principais alvos dos torcedores. O grande responsável pela troca, que recebeu diversos comentários negativos, foi Nico Harrison, General Manager (GM) do Dallas Mavericks.

No último mês, Harrison trouxe à tona os motivos para a negociação. Segundo ele, um dos fatores foi a condição física de Doncic, que estaria elegível para assinar um contrato supermax, já que seria arriscado gastar tal valor em um jogador que tem complicações de condicionamento.

Luka Doncic faz boas atuações no Los Angeles Lakers (Foto: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images/AFP)

Relembre detalhes em troca de Anthony Davis e Luka Doncic

A notícia da troca entre Lakers e Mavs aconteceu durante a madrugada de domingo (2). Segundo o jornalista Shams Charania, da "ESPN dos Estados Unidos, a negócio é: ⬇️

Mavs: Anthony Davis, Max Christie e a escolha de primeira rodada dos Lakers em 2029 Lakers: Luka Doncic, Maxi Kleber e Markieff Morris

Além disso, o Utah Jazz está envolvido como um terceiro time na troca. Na situação, a franquia recebe Jalen-Hood-Schifino, do Lakers, e escolhas de segunda rodada dos Clippers e dos Mavs, ambas de 2025.