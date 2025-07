Brasil leva 51 atletas para Mundial de Esportes Aquáticos; veja programação

A partir desta quinta-feira (10), acontece o Mundial de Esportes Aquáticos de Singapura, que reúne os principais atletas de cinco modalidades até o dia 4 de agosto. Com 51 atletas em sua delegação, o Brasil estreia na madrugada deste sábado (12), com a disputa do polo aquático masculino. O Lance! detalha abaixo o cronograma de provas e principais destaques da competição.

O Brasil soma 51 medalhas na competição e contará com sua recordista de pódios na edição de Singapura. A campeã olímpica Ana Marcela Cunha, nadadora de águas abertas, estreou na competição em 2011, já soma 17 medalhas no Mundial de Esportes Aquáticos, sendo sete ouros, duas pratas e oito bronzes. Depois dela, Cesar Cielo é o maior medalhista brasileiro na competição, com sete pódios.

Realizado desde 1973, o Mundial de Esportes Aquáticos chega a sua 22ª edição com disputas de natação, águas abertas, polo aquático, nado artístico e saltos ornamentais, sendo que cada modalidade segue um cronograma específico. A partir desta temporada, a competição, que reúne grandes estrelas dos esportes, passará a ser bianual, com a próxima edição já prevista para 2027, em Budapeste.

Ana Marcela Cunha é a maior medalhista brasileira em Mundiais (Foto: Luiza Moraes/ COB)

Polo Aquático abre o calendário do Mundial

O polo aquático é a primeira modalidade na programação do Mundial de Singapura, com jogos desde esta quinta-feira (10). Apenas a seleção brasileira masculina participa da competição, com estreia na madrugada de sexta (11) para sábado (12), às 2h45 (horário de Brasília), diante dos anfitriões. O Brasil integra o Grupo C da fase classificatória, ao lado de Estados Unidos, Canadá e Singapura.

A melhor seleção de cada grupo avança direto para as quartas de final, enquanto segundos e terceiros colocados disputam um playoff entre si para definir as últimas vagas. O cronograma da modalidade vai até o dia 24 de julho, com as disputas de medalha.

Veja a programação das modalidades

Polo Aquático - de 10 a 24 de julho

12/07 - Brasil x Singapura - 2h45

13/07 - Brasil x Estados Unidos - 22h

15/05 - Brasil x Canadá - 22h

Águas abertas - de 14 a 19 de julho

Nado artístico - de 18 a 25 de julho

Saltos ornamentais e high diving - de 26 de julho a 3 de agosto

Natação - de 27 de julho a 3 de agosto

