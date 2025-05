João Fonseca enfrentará o húngaro Fábián Marozsán, 61º colocado, na primeira rodada do Masters 1000 de Roma, na Itália. A estreia está programada para esta terça-feira (6) ou quarta-feira (7), e o campeonato terminará no dia 18 de maio.

O sorteio não foi favorável ao carioca, que terá um caminho difícil pela frente. Caso vença o húngaro, João enfrentará na segunda rodada o russo Andrey Rublev, 16º cabeça de chave, que buscará revanche do Australian Open, Grand Slam em que Fonseca fez sua primeira grande aparição após derrotar um jogador do top 10.

Na terceira rodada, João enfrentaria Jakub Mensik, eleito o 20º favorito e que ganhou o Masters 1000 de Miami, nos Estados Unidos.

João Fonseca treina para a estreia em Estoril (Foto: Divulgação)

Sinner retorna de doping

O italiano Jannik Sinner está de volta às quadras após uma suspensão de três meses por doping. Ele enfrentou uma investigação após testes realizados em março de 2024 detectarem a presença de clostebol, uma substância proibida.

No entanto, a Agência Internacional de Integridade do Tênis (ITIA) aceitou a defesa do atleta, que afirmou ter sido contaminado por um fisioterapeuta que usou um spray com clostebol sem saber.

Segundo a defesa, o profissional teria transferido a substância para Sinner através do contato físico, o que levou a uma redução significativa da suspensão.

João Fonseca é o único brasileiro no Top-100

Apesar da derrota na segunda rodada do Masters 1000 de Madri e do revés na estreia do Challenger de Estoril, na última quarta-feira, João Fonseca manteve a posição no ranking mundial. O número 1 do Brasil, que corria o risco de perder sete posições, segue como o 65º melhor do mundo. Aos 18 anos, ele é o único do país no top 100, já que Thiago Monteiro perdeu 12 colocações e está em 106º.

O paranaense Thiago Wild, número 3 do Brasil, caiu sete posições e aparece em 120º. O quarto melhor do país é o campineiro Felipe Meligeni, que perdeu seis posições e está em 123º.