Em um torneio com tantas atrações, a maior delas, o retorno do número 1 do mundo, Jannik Sinner, a estreia de João Fonseca também está nessa lista, no Masters 1000 de Roma. Segundo o site da ATP, a presença do número 1 do Brasil é um dos 10 fatos que devem ser observados na competição italiana.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

A entidade aponta o 65º do mundo, de 18 anos, como uma das estrelas da Next Gen a serem assistidas em Roma. Uma das outras é o tcheco Jakub Mensik, de 19 anos e 21º do mundo, campeão do Masters 1000 de Miami, em março, quando derrotou, na decisão, ninguém menos do que o sérvio e hexacampeão, Novak Djokovic.

João Fonseca pode reencontrar Rublev

Sobre João Fonseca, o site da ATP lembra que o brasileiro venceu, em Buenos Aires, em fevereiro, seu primeiro título. E que, em Roma, o pupilo do técnico Guilherme Teixeira, da Yes Tennis, pode reencontrar o russo Andrey Rublev, contra quem conquistou, em janeiro, a maior vitória da carreira. Na ocasião, o tenista carioca debutou em Grand Slams superando o então número 9 do mundo (vídeo abaixo).



continua após a publicidade

O americano Learner Tien, de 19 anos, derrotado pelo brasileiro duas vezes no NextGen, inclusive na final, e também superado pelo carioca na estreia em Roma, é outro nome apontado pelo site da ATP.

Outra estrela da nova geração a ser observada em Roma é o anfitrião Federico Cina, de 18 anos e 323º, que debutou em Miami em torneios desse nível, derrotando o argentino Francisco Comesana (63º) na estreia. Na capital italiana, se superar o argentino Mariano Navone, o italiano vai medir forças com o compatriota Sinner.

continua após a publicidade

Os sete principais atrativos em Roma, para a ATP

Retorno de Sinner - Italiano, número 1 do mundo, cumpriu suspensão por três meses por doping.

Alcaraz volta após lesão - Campeão em Monte Carlo, espanhol desistiu de Madri para se recuperar.

Zverev, atual campeão - Dono de sete títulos de Masters 1000, alemão tenta o terceiro troféu na capital italiana

Musetti em ascensão - Um dos destaques do ano, o italiano, semifinalista em Madri, entrou, pela primeira vez, no top 10.

Rudd no embalo - Confiante como nunca, após vencer, em Madri, seu primeiro Masters 1000, norueguês é um dos favoritos em Roma.

Draper em grande fase - Campeão do Masters 1000 de Indian Wells, na quadra rápida, em março e vice em Madri, no domingo, britânico é um dos destaques do ano.

Medvedev no refúgio no saibro - Embora não seja um especialista nesse piso, tenista russo venceu o torneio em 2023 e chega como um dos favoritos.