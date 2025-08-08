menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!

Times

Futebol

Esportes

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsMais Esportes

WSL: Filipinho adia a busca pelo tri com eliminação no Taiti

Brasileiro é o líder da temporada e vestirá lycra amarela

Filipe Toledo durante bateria em Teahuppo (WSL
imagem cameraFilipe Toledo durante bateria em Teahuppo (WSL
a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 08/08/2025
10:21
  • Matéria
  • Mais Notícias

Nas ondas tubulares da etapa de Teahuppo, no Taiti, da WSL, na quinta-feira (7), o bicampeão mundial Filipe Toledo não passou da repescagem e adiou o sonho do tri. Por outro lado, Yago Dora e Italo Ferreira avançaram às oitavas de final, assim como João Chianca, que passou pela repescagem.

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️ WSL em Teahupoʻo: confira baterias, horários e onde assistir

Filipinho chegou à etapa ocupando a sétima colocação no ranking e dependia de uma ótima performance para assegurar vaga no Finals-5, que vai acontecer em Fiji. Mas o brasileiro acabou derrotado no round 1 e, depois, na repescagem, na disputa com o indonésio Rio Waida.

Chianca, por sua vez, após cair na bateria de estreia, eliminou, na repescagem, o japonês Connor O'Leary pressionado.

- Hoje deu tudo certo, surfei Teahupoo duas vezes sozinho, isso já é um sonho. Acho que a conexão com essa onda está aparecendo e eu estou conseguindo achar um ritmo bom. Mas, cai na melhor onda da bateria e isso aconteceu duas vezes. Nessa segunda bateria eu consegui administrar bem, fazer as escolhas certas e veio para o nosso lado. É o último evento do ano, estou me sentindo abençoado - contou Chianca.

continua após a publicidade

O também brasileiro Miguel Pupo, campeão da etapa em 2022, acabou eliminado na bateria contra o francês Marco Mignot.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Resultados da repescagem da etapa do Taiti da WSL

Jordy Smith (AFS) 16.00 x 13.43 Teiva Tairoa (PLF)
Barron Mamiya (HAV) 15.37 x 16.53 Alan Cleland (MEX)
Kanoa Igarashi (JAP) 2.80 x 7.50 Mahimana Braye (PLF)
Connor O'Leary (JAP) 11.67 x 15.33 João Chianca (BRA)
Ethan Ewing (AUS) 15.07 x 13.00 Seth Moniz (HAV)
Miguel Pupo (BRA) 7.83 x 9.27 Marco Mignot (FRA)
Filipe Toledo (BRA) 7.83 x 12.17 Rio Waida (IND)

Yago Dora lidera o ranking do Championship Tour
Yago Dora lidera o ranking do Championship Tour (Foto: Alan van Gysen/ WSL)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias