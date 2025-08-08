WSL: Filipinho adia a busca pelo tri com eliminação no Taiti
Brasileiro é o líder da temporada e vestirá lycra amarela
- Matéria
- Mais Notícias
Nas ondas tubulares da etapa de Teahuppo, no Taiti, da WSL, na quinta-feira (7), o bicampeão mundial Filipe Toledo não passou da repescagem e adiou o sonho do tri. Por outro lado, Yago Dora e Italo Ferreira avançaram às oitavas de final, assim como João Chianca, que passou pela repescagem.
Relacionadas
- Surfe
Fenômeno de 12 anos garante vaga na elite do surfe mundial em etapa da WSL
Surfe06/08/2025
- Mais Esportes
WSL monitora alerta de tsunami na Califórnia durante etapa do Challenger Series
Mais Esportes30/07/2025
- Mais Esportes
WSL: Mesmo sem Alejo, Gabriel Medina não vai a Teahupoo; entenda
Mais Esportes24/07/2025
➡️ WSL em Teahupoʻo: confira baterias, horários e onde assistir
Filipinho chegou à etapa ocupando a sétima colocação no ranking e dependia de uma ótima performance para assegurar vaga no Finals-5, que vai acontecer em Fiji. Mas o brasileiro acabou derrotado no round 1 e, depois, na repescagem, na disputa com o indonésio Rio Waida.
Chianca, por sua vez, após cair na bateria de estreia, eliminou, na repescagem, o japonês Connor O'Leary pressionado.
- Hoje deu tudo certo, surfei Teahupoo duas vezes sozinho, isso já é um sonho. Acho que a conexão com essa onda está aparecendo e eu estou conseguindo achar um ritmo bom. Mas, cai na melhor onda da bateria e isso aconteceu duas vezes. Nessa segunda bateria eu consegui administrar bem, fazer as escolhas certas e veio para o nosso lado. É o último evento do ano, estou me sentindo abençoado - contou Chianca.
O também brasileiro Miguel Pupo, campeão da etapa em 2022, acabou eliminado na bateria contra o francês Marco Mignot.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Resultados da repescagem da etapa do Taiti da WSL
Jordy Smith (AFS) 16.00 x 13.43 Teiva Tairoa (PLF)
Barron Mamiya (HAV) 15.37 x 16.53 Alan Cleland (MEX)
Kanoa Igarashi (JAP) 2.80 x 7.50 Mahimana Braye (PLF)
Connor O'Leary (JAP) 11.67 x 15.33 João Chianca (BRA)
Ethan Ewing (AUS) 15.07 x 13.00 Seth Moniz (HAV)
Miguel Pupo (BRA) 7.83 x 9.27 Marco Mignot (FRA)
Filipe Toledo (BRA) 7.83 x 12.17 Rio Waida (IND)
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias