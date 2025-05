Sinner volta da suspensão por doping com chave difícil em Roma

Após cumprir uma polêmica suspensão por apenas 3 meses por doping, Jannik Sinner volta nesta semana, no Masters 1000 de Roma. E o líder do ranking, que busca título inédito, não deve ter vida fácil na chave do torneio italiano.

O torneio é disputado no saibro, que está longe de ser o piso favorito do italiano: apenas um de seus 19 troféus foram nessa superfície (em Umag, em 2022). Em 2025, Sinner não joga desde a final do Aberto da Austrália, em janeiro, ocasião em que derrotou o alemão Alexander Zverev (atual campeão em Roma).

Em cinco participações anteriores, o anfitrião tem como melhor campanha as quartas de final de 2022, quando foi superado pelo grego Stefanos Tsitsipas, seu mesmo algoz em sua primeira aparição, em 2019, na segunda rodada.

Após doping, Sinner pode enfrentar, em Roma, campeão de Madri

Há dois anos, em sua última performance em Roma, Sinner parou nas oitavas de final, diante do argentino Francisco Cerundolo.

Desta vez, o número 1 do mundo vai enfrentar, na estreia, o vencedor do jogo entre o jovem compatriota Federico Cina, de 18 anos, que subiu 50 posições no ranking na última semana e está em 323º e o argentino Mariano Navone (99º).

Número 2 do mundo e campeão em Munique, também no saibro, há duas semanas, Zverev busca o terceiro troféu na capital italiana. Na estreia, o alemão terá pela frente o argentino Camilo Ugo Carabelli ou um qualifier.

Recuperado da lesão que o fez desistir de Madri, semana passada, o espanhol Carlos Alcaraz (campeão em Monte Carlo, mês passado) retorna em Roma. Eliminado na terceira rodada em 2023, em sua única participação no torneio, o número 3 do mudo encara, na estreia, o japonês Yoshihito Nishioka ou o alemão Jan-Lennard Struff.





Serena foi uma das que criticaram a punição ao italiano

A americana Serena Williams, dona de 23 títulos de Grand Slams e segunda maior vencedora da história do tênis feminino, foi uma das personalidades que criticaram a suspensão de apenas três meses a Sinner:

- Personalidade fantástica. Adoro o cara, adoro este jogo. Ele é ótimo para o esporte", disse a ex-jogadora, surpresa com a baixa sanção.

- O tênis masculino precisa dele. Mas se eu tivesse feito isso, teria pego 20 anos. Sejamos honestos. Teriam tirado os Grand Slams de mim.

Serena também lembrou que era extremamente cautelosa com o que colocava no corpo e nunca tomava nada mais forte que um Advil, por medo de ingerir algo sem querer. Um escândalo envolvendo drogas para melhorar o desempenho a teria levado "para a cadeia", disse Serena em tom de brincadeira.

- Você teria ouvido falar sobre isso em outro multiverso.

O argentino Mariano Navone pode enfrentar Sinner na estreia em Roma (Photo by Thomas COEX / AFP)