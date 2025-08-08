A ex-jogadora da Seleção Brasileira de vôlei Ana Carolina da Silva, a Carolana, foi anunciada pelo time de Nebraska e irá disputar a LOVB (League One Volleyball), a nova liga dos Estados Unidos. A central vai jogar ao lado de sua esposa, a holandesa Anne Buijs, com quem é casada desde 2023.

— Tenho uma família que também merece meu tempo, minha dedicação e meu amor. Também tenho sonhos pessoais, desejos para realizar e muita vontade de viver essa vida ao lado das pessoas especiais para mim - comentou Carolana nas redes sociais.

Carolana e Anne se conheceram em 2016, quando ambas defendiam o Sesc-Flamengo. Na temporada seguinte, as duas se mudaram juntas para o Nilüfer Belediye, da Turquia, onde ficaram até 2020. Três anos depois, a parceria em quadra se repetiu no Praia Clube, período em que oficializaram a união.

Carolana se despede da Seleção Brasileira

Carolana, anunciou a aposentadoria da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei, na tarde do último sábado (2). No instagram pessoal, a jogadora revelou que vestir o uniforme brasileiro foi um sonho, mas que não fazia mais sentido.

Com a amarelinha, Carol se tornou a melhor bloqueadora do mundo, mesmo sendo considerada baixa para a posição, com 1,82m de altura.

"Seleção brasileira 🇧🇷

O sonho de toda criança, o sonho de todo atleta, o sonho de todo brasileiro.

O meu sonho, o sonho de uma vida.

Ter chegado lá ainda me emociona. A gente acaba normalizando o dia a dia, atropelada pela rotina, mas é motivo de um orgulho imenso. Vesti essa camisa por 10 anos. Sonhei com ela desde o mirim, e mesmo com tantas pessoas ao meu redor dizendo que não seria possível para uma central com 1,83, que nunca participou das seleções de base chegar à Seleção Adulta, eu consegui. E é motivo de muito orgulho para mim e minha família.

Dizer que não foi fácil é redundante.

Mas para mim chegou o momento de encerrar esse ciclo tão lindo e vitorioso. Uma decisão que, obviamente, não foi tomada da noite pro dia. Muito pensada, elaborada, analisada e discutida. Eu comigo mesma e com as pessoas queridas que tenho o privilégio de conviver, muito bem refletida e decidida.

Eu sei que vocês imaginam como é a nossa rotina, mas a verdade é que aquele clichê é a mais pura verdade, só vivendo pra saber.

Óbvio que existem muitos momentos de alegria, de celebração, de convivência com as meninas, de satisfação pessoal e profissional. Mas também tem muita dor, muito sacrifício, muita doação, muita distância e muita abdicação.

E a verdade é que para mim, alguns ciclos precisam se encerrar para outros se abrirem. Além disso, algumas situações já não faziam mais sentido pra mim. Vejo também uma oportunidade de dar espaço para que os próximos talentos possam efetivar a presença na seleção, adquirindo experiência e construindo uma carreira tão vitoriosa quanto a minha ou ainda mais. Representar o nosso país é motivo de muita satisfação e ainda mais DEDICAÇÃO e para estar lá, é preciso estar por inteiro.

Então me sinto em paz com essa decisão. Tenho uma família que também merece meu tempo, minha dedicação e meu amor. Também tenho sonhos pessoais, desejos para realizar e muita vontade de viver essa vida ao lado das pessoas especiais para mim."