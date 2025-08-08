Jogos Pan-Americanos Júnior: o que são, novidades e onde assistir

O primeiro evento multiesportivo do ciclo olímpico está prestes a começar. A partir deste sábado (9), os atletas mais promissores das Américas se reúnem em Assunção, no Paraguai, para disputar a segunda edição dos Jogos Pan-Americanos Júnior. O Lance!, a convite do Comitê Olímpico do Brasil (COB), fará a cobertura in loco da competição, e traz abaixo as principais informações para acompanhar o evento.

Além das tão desejadas medalhas, o Pan Júnior também garante aos atletas a classificação para os Jogos Pan-Americanos de Lima 2027. Nesta edição, 231 vagas diretas estão em disputa, tanto em modalidades individuais quanto coletivas.

Novas modalidades

O programa do Pan Júnior sofreu algumas mudanças em relação à edição Cali 2021, que marcou a estreia do evento. Em Assunção, foram incluídas as disputas de águas abertas, hóquei sobre a grama, esqui aquático/wakeboard, rugby sevens, golfe e bmx freestyle.

Boxe, beisebol, softbol, boliche e pentatlo moderno, que integravam o cronograma na primeira edição, foram retiradas do programa para a disputa em Assunção. Ao todo, serão 42 modalidades disputadas em 2025, com a expectativa de participação de quatro mil atletas de 41 países.

Evento apresenta atletas promissores no novo ciclo olímpico (Foto: William Lucas/ COB)

Brasil é o atual campeão

O Brasil foi o líder do quadro de medalhas na edição de estreia dos Jogos Pan-Americanos Júnior. Ao todo, foram 164 medalhas conquistadas, sendo 59 de ouro, 49 de prata e 56 de bronze, além das 77 vagas para os Jogos Pan-Americanos de Santiago 2023. Os classificados para o Pan de Santiago via Pan Júnior garantiram medalhas em nove modalidades diferentes: karatê, skate, natação, ginástica rítmica, judô, triatlo, handebol e vôlei, nos dois gêneros.

Onde assistir aos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção

Os eventos dos Jogos Pan-Americanos Júnior de Assunção, que acontecem entre os dias 9 e 23 de agosto, terão transmissão pelo canal do Time Brasil no YouTube e TikTok, além de transmissão da CazéTV, também no YouTube.

