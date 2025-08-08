A parceria entre o Vivo Rio Pro e a cidade de Saquarema, no Rio de Janeiro, continua gerando resultados significativos. Segundo o relatório de Impacto Econômico elaborado pela EY, a etapa do Championship Tour na América Latina registrou um recorde ao movimentar R$ 179 milhões, representando um crescimento de 12% em comparação a 2024, quando o valor alcançou R$ 159 milhões.

Entre 2022 e 2025, o impacto econômico cresceu 142%, consolidando o evento como o maior do surfe mundial e um importante motor de desenvolvimento para a Região dos Lagos. Durante a competição, a Praia de Itaúna recebeu cerca de 410 mil visitantes. A etapa também alcançou 100% de ocupação na rede hoteleira da região e movimentou diversas atividades paralelas na cidade, resultando em uma programação contínua de 24 horas ao longo dos 11 dias, destinada a todas as faixas etárias.

Além do reflexo positivo no PIB local, a edição de 2025 gerou 2.665 empregos diretos e distribuiu R$ 93 milhões em renda para as famílias da região, reforçando a etapa como uma plataforma de geração de oportunidades e fortalecimento do comércio local.

— A edição de 2025 consolida o Vivo Rio Pro como o maior evento do estado do Rio de Janeiro, fora da capital, e entre os mais importantes do calendário esportivo nacional. Com 11 dias de evento, começando com o festival, foram batidos todos os recordes de audiência nas transmissões e alcance nas redes sociais. A etapa é um verdadeiro ecossistema de experiências, uma vitrine global para marcas e um vetor poderoso de desenvolvimento econômico, social e cultural para Saquarema e o país — afirma Ivan Martinho, presidente da WSL na América Latina.

O sucesso do evento se deve também à sua capacidade de se reinventar, como foi a criação do Festival Sun, Sound & Soul, com shows de Filipe Ret, Toni Garrido, Gabi Melim, que antecipou a chegada dos turistas a Saquarema e ampliou a permanência dos turistas na Praia de Itaúna. Mesmo sem competições na água, foram mais de 11 horas de atrações e uma apresentação aérea inédita realizada pela Marinha do Brasil.

— A parceria entre Saquarema e a WSL é um exemplo de como o esporte pode transformar realidades. Receber as três etapas do mundial de surfe é motivo de orgulho para a nossa cidade, que se consolida cada vez mais no cenário internacional. O Vivo Rio Pro movimenta nossa economia, gera empregos, atrai turistas e fortalece o comércio local. É um evento que envolve toda a cidade, aquece diversos setores e mostra para o mundo o melhor que temos a oferecer — destacou a prefeita Lucimar Vidal.

Com recorde de patrocínios e acordos comerciais, o Vivo Rio Pro contou com ativações de alto impacto, praça de alimentação com food trucks e experiências exclusivas: aulas de yoga, parede de escalada, clínicas esportivas, espaço infantil e simuladores de surfe.

Projeto “Nets For Change”

Outro destaque foi a divulgação da parceria com a NBA Brasil no projeto “Nets For Change”, lançado em dezembro passado, que transforma redes de pesca em cestas de basquete, unindo sustentabilidade e inclusão social.

A programação incluiu ainda a inédita exibição da partida de futebol entre Palmeiras e Botafogo, durante o Mundial de Clubes, direto da praia, transformando o local em uma fan fest, além da presença de celebridades e o encontro simbólico entre os mascotes Saquá, oficial do evento, e Zecaré, da Confederação Brasileira de Vôlei, celebrando a união entre surfe e vôlei.

— A sinergia entre o Vivo Rio Pro e a cidade de Saquarema demonstra, de forma concreta, o potencial do esporte como vetor de desenvolvimento econômico e social. Os resultados expressivos desta edição, com recorde de movimentação financeira e geração de empregos, reafirmam o compromisso do Governo do Estado em apoiar iniciativas que promovam oportunidades, valorizem os territórios e fortaleçam a economia local — celebrou o secretário estadual de Esporte e Lazer do Rio de Janeiro, Rafael Picciani.