Sinner protagoniza marca impressionante na estreia do US Open; entenda

Em sua primeira partida desde que abandonou a final do Masters 1000 de Cincinnati, após passar mal, Jannik Sinner retomou o caminho das vitórias. Nesta terça-feira (26), o líder do ranking venceu a 22ª seguida em quadras rápidas de Grand Slam: 6/1, 6/1 e 6/2 pra cima do tcheco Vit Kopriva (89º).

Bicampeão do Aberto da Austrália e atual vencedor em Nova York, o número 1 do mundo aguarda, na segunda rodada, o australiano Alexei Popyrin (36º) ou o finlandês Emil Ruusuvuori (752º).

- É um ótimo sentimento estar de volta aqui, é um torneio muito especial. O último Grand Slam do ano. A atmosfera aqui é sempre incrível. Obrigado a todos por vir, torcer e apoiar. Muito feliz por estar saudável - disse Sinner, após as 32ª vitória em 36 jogos em 2025.

Sinner iguala feito de Berrettini

Com o feito desta terça, Sinner iguala as 18 vitórias de Matteo Berrettini no torneio. Na Era Aberta (desde 1969), os dois são os italianos com mais triunfos nas simples em Nova York.

Campeão em 2022 e rival do líder do ranking numa eventual (e inédita) decisão no Grand Slam americano, o espanhol Carlos Alcaraz também venceu na estreia. Na segunda-feira, ele despachou o anfitrião Reilly Opelka.

