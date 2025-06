Cinco dias após ser derrotado em uma das finais mais eletrizantes dos últimos tempos, Jannik Sinner chegou nesta sexta em Halle, que também conta com a participação de João Fonseca. A chave principal do torneio alemão, disputado na grama, começa na segunda (16).



Como o brasileiro, na véspera, o número 1 do mundo e atual campeão foi recepcionado pelo diretor do torneio, Ralf Weber.



- Meu objetivo, claro, é vencer o título novamente. Mas a competição é impressionante, o torneio, mais uma vez, está, absolutamente, primeira classe - elogiou o tenista, de 23 anos.





Sinner foi parabenizado pelo torneio alemão pela 'final do século', domingo passado, contra Alcaraz. Na ocasião, o italiano perdeu três match-points:

Sinner e João Fonseca treinam em Halle

- Aquela foi uma maravilhosa publicidade para o nosso esporte. Estamos muito felizes por ter Jannik novamente, e, naturalmente, um dos principais favoritos - disse Weber, que presenteou Sinner com um bolo celebrando o primeiro aniversário do italiano no top do ranking.

Mal chegou, o campeão do Aberto da Austrália e vice de Roland Garros já treinou na grama do torneio alemão. João Fonseca também fez mais um preparativo para a estreia.



Nomes como o cazaque Alexander Bublik, derrotado por Sinner nas quartas em Paris e pelo brasileiro na final do Challenger de Phoenix, e o canadense Denis Shapovalov também treinaram nesta sexta. O russo Andrey Rublev, eliminado pelo número 1 do Brasil na estreia do Aberto da Austrália, em janeiro, é outro que vai em busca do título na Alemanha.



João Fonseca em treino em Halle (Foto: breakpoint_images)