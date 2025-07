Bia Haddad estreia no WTA de Montreal; acompanhe

Vice-campeã em 2022, quando derrotou, inclusive, a líder do ranking na época, a polonesa Iga Swiatek, Bia Haddad está de volta ao WTA de Montreal, no Canadá. O primeiro desafio da número 1 do Brasil e 21ª do mundo é a a holandesa Suzan Lamens (61ª). O jogo tem transmissão da ESPN e do Disney +. ➡️ Clique para assistir no Disney+



João Fonseca perde na estreia de Toronto e vai sair do top 50

Qual foi o único brasileiro campeão do ATP de Washington?



Venus e Wawrinka quebram escrita que começou em 1979; entenda

Bia começou o jogo confirmando o saque, e a rival fez o mesmo em seguida. No terceiro game, a partida foi interrompida para o atendimento de alguém na arquibancada que passava mal. Quando o duelo reiniciou, a paulistana sacou para fazer 2/1. Na sequência, a holandesa serviu e empatou em 2/2. A número 1 do Brasil, no quinto game, salvou o primeiro break do jogo, mas acabou quebrada.



Esse é apenas o segundo embate entre as duas tenistas. No primeiro, no saibro de Oeiras, em Portugal, em 2021, a tenista europeia levou a melhor, por 2/6, 6/4 e 6/3.

Quem avançar enfrenta, na próxima fase, a russa Ekaterina Alexandrova (15ª, de 30 anos), ou a chinesa Lin Zhu (493ª, de 31).



Ano passado, a tenista paulistana parou na segunda rodada do torneio canadense, disputado em Toronto. Na ocasião, ela se machucou, no terceiro game, do duelo contra a britânica Katie Boulter.



A campanha de Bia Haddad em 2022

Há três anos, em sua primeira participação no WTA canadense, Bia Haddad emplacou cinco vitórias e acabou perdendo o título para a romena Simona Halep, que conquistou o tricampeonato. Na campanha até a decisão, além da número 1 do mundo, a paulistana desbancou nomes a anfitriã Leylah Fernandez (13ª), a tcheca Karolina Pliskova (14ª) e a suíça Belinda Bencic (12ª).

Já em 2023, Bia Haddad perdeu para Leylah Fernandez na segunda rodada de Montreal.

2024 - Jessica Pegula (EUA)

2023 - Jessica Pegula (EUA)

2022 - Simona Halep (ROM)

2021 - Camila Giorgi (ITA)

2019 - Bianca Andreescu (CAN)

2018 - Simona Halep (ROM)

2017 - Elina Svitolina (UCR)

2016 - Simona Halep (ROM)

2015 - Belinda Bencic (SUI)

2014 - Agnieszka Radwanska (POL)

2013 - Serena Williams (EUA)

2012 - Petra Kvitova (TCH)

2011 - Serena Williams (EUA)

2010 - Caroline Wozniacki (DIN)

2009 - Elena Dementieva (RUS)

2008 - Dinara Safina (RUS)

2007 - Justine Henin (BEL)

2006 - Ana Ivanovic (SER)

2005 - Kim Clisjters (BEL)

Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte