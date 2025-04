Sinner explica por que aceitou acordo de suspensão por doping

Em entrevista ao Sky Sport da Itália, Jannik Sinner, líder do ranking mundial, comentou, pela primeira vez, sobre sua suspensão de três meses por doping, em um acordo feito com a WADA, a Agência Mundial Anti-doping. O italiano usou a substância Clostebol.

O número 1 do mundo e atual campeão do Aberto da Austrália disse estar "descansado e feliz" e mal pode esperar para voltar a jogar tênis. Ele apontou que tem visto muito pouco tênis desde sua suspensão, que irá até o começo de maio.

- Fiz muitas coisas diferentes neste período . Passei muito tempo com minha família, especialmente com meu pai, e com meus amigos em Monte Carlo. Fui andar de kart com eles, fomos andar de bicicleta… Fiz muitas coisas novas, estou muito feliz . Estamos trabalhando duro na academia, para estarmos ainda mais preparados fisicamente quando eu voltar, mas ainda há um longo caminho a percorrer. Todas essas perguntas serão respondidas em Roma.

Sinner deu mais detalhes sobre como tem sido sua rotina:

- Até o treinamento é diferente, você não tem em mente que em uma semana você tem que jogar. Você está mais relaxado, mesmo que os dias sejam longos. Então, à noite, você vê amigos, vai jantar ou joga um pouco de PlayStation, ou faz outras coisas juntos . Estou bem, obviamente, se eu pudesse escolher, escolheria jogar tênis, mas no outro sentido, estou muito bem e nem estou pensando muito em tênis no momento".

Punido por doping, Sinner não se preocupa com eventual perda da liderança

Sobre o acordo com a WADA, o italiano respondeu:

- Honestamente falando, eu me senti muito calmo. A decisão de suspender por três meses foi muito rápida, nós aceitamos rapidamente, mesmo que eu não concordasse com isso . No final, no entanto, você tem que escolher o mal menor, e foi o que eu fiz. Embora às vezes o que estou passando seja um pouco injusto, poderia ter sido muito pior, com ainda mais injustiça. Foi assim que aconteceu. Depois que tomamos essa decisão, levei um tempo para me encontrar novamente, outras coisas difíceis aconteceram fora deste tópico, mas estou aqui. Ainda há algum tempo para digerir tudo isso, mas mal posso esperar para retornar a Roma. Ainda será um torneio muito difícil, haverá muita atenção. No entanto, estou vivendo cada dia com calma , estou fazendo coisas novas e estou feliz.

O italiano foi perguntado da hipótese de perder o número 1 para o espanhol Carlos Alcaraz, terceiro, ou para o alemão Alexander Zverev, vice-líder:



- A resposta é a mesma de antes: não posso controlar como os outros jogam, mas isso é mesmo se eu jogasse o torneio. No final, são apenas pontos . Concordamos que o ranking é importante, mas é um momento um pouco diferente. Há uma nova geração chegando e uma nova com os mais jovens. Djokovic continua chegando nas finais, mas não posso controlar nada.

Aos 23 anos, Sinner venceu as três partidas que disputou em 2025, todas no Aberto da Austrália, em janeiro. Na final, superou Zverev por 6/3, 7/6 e 6/3.