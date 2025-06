Diamond League: Alison Piu cresce no final e é prata nos 400m com barreira

Neste domingo (15), o brasileiro Alison dos Santos, o Piu, disputou mais uma etapa da Diamond League, em Estocolmo, e terminou com a medalha de prata nos 400m com barreiras. Com tempo de 46s68, ele cresceu no final da prova e ficou atrás apenas do americano Rai Benjamin, que concluiu o percurso em 46s54. O norueguês Karsten Warholm completou o pódio, com tempo de 47s41.

Os três melhores na prova em Estocolmo já haviam se enfrentado pela Diamond League na última quinta-feira (12), pela etapa de Oslo, na Noruega, na disputa dos 300m com barreiras. Na ocasião, Alison dos Santos ficou com o bronze, enquanto o anfitrião foi campeão e estabeleceu o novo recorde mundial na prova, com 32s78. Em 2024, o brasileiro se consagrou bicampeão nos 400m com barreiras.

Organizada pela World Athletics, a Diamond League é uma competição disputada anualmente, ao longo de 15 etapas, que reúne os principais nomes do atletismo mundial, tanto na pista quanto no campo. A próxima parada da competição acontece no dia 20 de junho, em Paris, na França. O principal evento da modalidade no ano, porém, é o Mundial de Atletismo, de 13 e 21 de setembro, em Tóquio, no Japão.

Piu estreou na temporada da Diamond League na etapa de Oslo (Foto: Fredrik Varfjell / NTB / AFP) / Norway OUT / NORWAY OUT)

Matheus Lima não completa a prova

Além de Alison dos Santos, o brasileiro Matheus Lima também disputou a prova dos 400m com barreiras neste domingo (15), porém, não completou o percurso, já que sofreu uma queda na última curva da pista. Um dos principais nomes do atletismo brasileiro dessa geração, Matheus também competiu nos 300m com barreiras em Oslo, quando terminou em quinto lugar. Aos 22 anos, ele já conquistou a medalha de prata nesta prova na segunda etapa da Diamond League, em Xiamen, na China.

