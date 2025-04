João Fonseca voltou a ser comentado por grandes nomes do tênis mundial. Os argentinos Juan Martín del Potro e Gabriela Sabatini estão em São Paulo nesta semana, onde são embaixadores do Roland Garros Junior Series, e aproveitaram para analisar o atual momento do tenista brasileiro e a importância do jovem de 18 anos para o tênis sul-americano. Vale destacar que Fonseca foi campeão do Roland Garros Junior Series em 2022.

Torneio juvenil vencido por João Fonseca em 2022 começa nesta quarta

O torneio, que reúne as grandes promessas do tênis na América do Sul na Sociedade Harmonia de Tênis, concede duas vagas no torneio juvenil de Roland Garros, na França, o segundo Grand Slam da temporada. Assim, a classificação é conquistada pelo campeão da chave masculina e pela campeã no feminino.

Durante entrevista, Sabatini reconheceu as qualidades de brasileiro e ainda analisou seu estilo de jogo, ao comparar João Fonseca ao do companheiro, Del Potro. Os dois melhores tenistas argentinos da história foram dupla no torneio de lendas do US Open no último ano.

- Podemos ver no João um grande jogo. Ele tem um jogo muito potente, muito sólido e muito efetivo, me lembra um pouco o Juan Martin (Del Potro, que estava ao seu lado na coletiva), além da sua mentalidade, sua fortaleza mental. Vemos ele muito determinado dentro de quadra. Essas são muito boas qualidades, gosta de competir - destacou.

Ainda sobre João Fonseca, Gabriela comentou sobre as expectativas do público brasileiro sobre o tenista, mesmo que tenha apenas 18 anos. A ex-terceira melhor do mundo ainda analisou o que João precisa fazer para lidar com a pressão vinda da torcida.

- Cria-se uma grande expectativa aqui no Brasil. Ele tem que trabalhar com isso também, pois não é fácil para um jogador de sua idade, com responsabilidades e expectativas sobre ele. Tem que focar em alcançar seus objetivos e essa paixão que tem vai levá-lo e traçar o seu caminho - disse Sabatini.

João Fonseca em ação no Challenger de Phoenix contra Kei Nishikori (Foto: Foto: Clive Brunskill / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Del Potro concordou com a compatriota nas análises sobre João Fonseca. Além disso, ele reforçou a importância do brasileiro para o tênis sul-americano e destacou a necessidade de controlar a grande pressão enfrentada.

- O mundo do tênis está surpreso com ele, vemos muitos brasileiros o apoiando. Os brasileiros e argentinos no mundo do tênis são um pouco diferentes (como torcedores). Está despertando muito interesse no mundo do tênis. Para o tênis sul-americano é uma ótima oportunidade, e também para os garotos que estão competindo aqui no evento esse ano, porque ele também começou aqui (vencendo em 2022). Possivelmente os competidores aqui possam fazer um caminho parecido ao de João, sendo uma boa inspiração para eles - apontou o argentino, que completou:

- João depois de cada torneio joga melhor e melhor, tem potencial para jogar muito bem. Tem que poder controlar tanta pressão. Tanta gente comparando ele com Federer ou Djokovic ou Rafa ou Guga se vai ser o próximo sul-americano a ganhar um Grand Slam ou não. Muitas coisas que ter que aprender a controlar, mas o talento e o potencial ele tem seguramente.

O Roland Garros Junior Series é realizado através da Federação Francesa de Tênis (FFT) e a Confederação Sul-americana de Tênis (Cosat). O Brasil contará com cinco representantes no masculino: Pedro Chabalgoity, Leonardo Storck, Thomas Miranda, Livas Dimazio e Carlos Eduardo Lino, além de três no feminino: Pietra Rivoli, Nathalia Tourinho e Maria Eduarda Carbone.