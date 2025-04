O caso de doping de Jannik Sinner não afetou apenas o tenista, suspenso por cerca de três meses dos torneios ATP. A comissão técnica do número 1 do mundo também sentiu com a punição. Sobre o caso, o ex-preparador físico de Sinner, Umberto Ferrara, concedeu uma entrevista ao "La Gazzetta dello Sport", da Itália. Além de culpar diretamente o fisioterapeuta pelo doping por clostebol.

- Sofri sérios danos à minha reputação pessoal e profissional. Uso o spray "Trofodermin" há anos como parte do tratamento para uma doença crônica da qual sofro. É prescrito por médicos, eu sabia que não era recomendado para atletas e sempre o carregava na minha bolsa de higiene pessoal, tomando todas as precauções - esclareceu Ferrara.

O profissional ainda apontou quem foi o responsável pela aplicação do remédio em Sinner. Segundo Umberto Ferrara, o culpado é o fisioterapeuta Luca Naldi, que usou esse spray em um corte na própria mão.

- Eu simplesmente sugeri que ele usasse porque o ferimento no dedo dele não estava cicatrizando e estava atrapalhando seu trabalho. Expliquei claramente as implicações e que ele não poderia entrar em contato com Jannik. Na verdade, eu o fiz aplicar no meu banheiro - explica o preparador, que completou:

- Dados todos os avisos que dei a ele, não conseguia imaginar que ele teria lidado com Sinner sem luvas. Assim que nos disseram que clostebol era a substância dopante, percebi de onde ele vinha, e fomos capazes de explicar rapidamente tudo o que tinha acontecido. De fato, apresentei evidências da minha compra do spray em uma farmácia em Bolonha. Fiquei magoado com a superficialidade com que esse assunto foi tratado, e até mesmo com a má-fé, e o que tenho claro é que não confiaria no comportamento dos outros.

Vale destacar que o fisioterapeuta não negou o ocorrido, mas afirmou que não se lembrava dos acontecimentos contados por Umberto Ferrara. Na entrevista, o preparador físico também foi perguntado sobre como Jannik Sinner lidou com todo esse processo do caso de doping. Segundo o profissional, que agora trabalha com Berrettini, apontou a maturidade do jovem tenista.

- Ele demonstrou uma maturidade extraordinária, apoiada pela convicção de que seus argumentos eram completamente verdadeiros. Sua ética de trabalho e dedicação são muito especiais, o que lhe permite melhorar constantemente. Fiquei profundamente triste como nossa relação profissional terminou; foi um prazer trabalhar com ele - concluiu.

