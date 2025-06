Na sétima etapa da Diamond League, em Estocolmo, Armand Duplantis, referência da modalidade de salto com vara, brilhou competindo em casa. Pela 12ª vez, ele quebrou o recorde mundial da modalidade logo na primeira tentativa, superando a marca que ele mesmo já tinha feito com um salto de 6,28m.

Sem deixar com que seus adversários criassem expectativas, Duplantis superou nas primeiras tentativas os saltos de 5,60m, 5,80m e 5,90m. No momento em que a última altura foi confirmada, somente três atletas restavam na competição. O fenômeno do salto seguiu com o salto de 6,0m e passou longe da barra, confirmando a ótima fase que vive na carreira e a vontade de superar o recorde mundial que ele mesmo já havia feito.

Com o salto realizado com sucesso e a vitória já garantida, o sueco teve a atitude de aumentar o sarrafo para 6,28m, um centímetro superior a sua última marca, para assim, quebrar o recorde mundial que já carregava seu nome. É a 12ª vez que o atleta melhora sua marca. A última oportunidade foi em fevereiro de 2025, no All Star Perche, em Clermont-Ferrand, na França.

Armand Duplantis no momento da prova quebrando sua marca (Foto: Reprodução/ Redes Sociais)