A fase de Bia Haddad na temporada de 2025 preocupa os fãs brasileiros. Em coletiva de imprensa do Roland Garros Junior Series, realizado em São Paulo, a argentina Gabriela Sabatini comentou sobre o momento da brasileira, que venceu apenas dois dos onze jogos no ano e vem de seis derrotas seguidas. Apesar disso, a campeã do US Open em 1990 ainda aproveitou para elogiar o modo de jogar de Haddad.

continua após a publicidade

➡️ João Fonseca recebe elogios de Del Potro e Sabatini, que analisam pressão no Brasil

- Bia me encanta pela maneira que joga, por sua personalidade dentro de quadra. É bom ver uma tenista latino-americana indo tão bem - disse a argentina, que tem vice-campeonato em Wimbledon e semifinais no Australian Open e Roland Garros.

Mudanças de técnico e psicóloga de Bia Haddad

Com o momento ruim, Bia fez recentes mudanças em sua equipe. Além da psicóloga, que esteve com a brasileira por 10 anos, o técnico francês Maxime Tchoutakian não estará na comissão técnica da tenista na temporada de 2025. Assim, Sabatini comentou a situação vivida por Bia Haddad fora das quadras e destacou que a instabilidade é "normal" no mundo do tênis.

continua após a publicidade

- O tênis tem disso, muitos altos e baixos. Ela vinha muito bem, mas agora não está vivendo um bom momento. É difícil opinar estando de fora, porque não se sabe o que pode estar passando por sua cabeça… mas me encanta sua maneira de se portar dentro de quadra, sua personalidade, melhorou muito seu jogo e a maneira como ela evoluiu nos últimos anos. É tudo que posso opinar de fora - afirmou Sabatini.

Vale destacar que a parceria entre Bia Haddad e o francês foi de apenas quatro meses. A tenista demitiu o técnico Tchoutakian, que compartilhou a notícia em suas redes sociais. Nos stories, do Instagram, o ex-treinador de Victoria Azarenka divulgou que não era mais da equipe de Bia e estava aberto para novos projetos.

continua após a publicidade

- Olá, amigos, não estou mais trabalhando com Haddad Maia, então estou disponível para um novo projeto. Sintam-se livres para me contactar - escreveu o francês.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte