Narrador da ESPN embarca rumo ao Mundial de Clubes com camisa do Flamengo

O Mundial de Clubes começa neste sábado (14), e um narrador da ESPN embarcou para os Estados Unidos para acompanhar o torneio de perto. Nas redes sociais, Luiz Carlos Largo publicou uma foto no aeroporto com a camisa do Flamengo.

- Rumo ao Mundial dos Estados Unidos. Vamos lá para acompanhar, torcer e se divertir - escreveu Largo, que estava ao lado de três familiares, sendo dois com a camisa do Rubro-Negro e outro com a do Palmeiras.

Veja a publicação de Luiz Carlos Largo:

Flamengo no Mundial de Clubes

A equipe carioca enfrentará adversários de peso na fase de grupos: Chelsea (Inglaterra), Espérance de Tunis (Tunísia) e Los Angeles FC (Estados Unidos). Os dois melhores colocados do grupo avançam para as oitavas de final, iniciando a fase eliminatória do torneio.

O Flamengo estreia no dia 16 de junho contra o Espérance de Tunis, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia. Em seguida, enfrenta o Chelsea no mesmo estádio, em 20 de junho. A última partida da fase de grupos será contra o Los Angeles FC, no Camping World Stadium, em Orlando, no dia 24 de junho.

Preparação do Flamengo para o torneio

Para os dois primeiros jogos do Mundial, contra Espérance e Chelsea, o Flamengo ficará baseado em Atlantic City, utilizando as instalações esportivas da Universidade de Stockton. A cidade está localizada a cerca de uma hora de ônibus da Filadélfia, facilitando a logística da equipe. Para o último jogo da fase de grupos, contra o Los Angeles FC, a delegação se deslocará para Orlando.

