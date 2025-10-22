Nesta quarta-feira (22), a NFL oficializou uma mudança estratégica da sua tradicional semana de All-Star: a edição de 2026 do Pro Bowl passará a integrar diretamente a programação da semana do Super Bowl, sendo realizado dias antes do Super Bowl LX, em San Francisco, Califórnia. A edição sempre acontecia no domingo anterior à final da NFL em uma cidade pré-determinada pela liga, sendo as últimas 2 edições, em Orlando, Flórida.

Nova data e local do Pro Bowl

O evento vai acontecer na terça-feira, 3 de fevereiro de 2026, com cobertura televisiva como se fosse um jogo de horário nobre. Vai ocorrer um desafio de habilidades a partir das 19h30 (de Brasília) e uma partida principal, que será de flag football, a partir das 21h.

O palco escolhido para a edição foi o Moscone Center, em São Francisco, que será adaptado para receber o jogo 7×7 de flag football entre as conferências NFC e AFC. O local é um centro de convenções que foi inaugurado em 1981.

Com isso, a NFL busca centralizar o Pro Bowl na semana do Super Bowl e, com isso, poderá aproveitar o engajamento, mídia e público que já circulam pela área, na semana da final da temporada.

Formato ampliado e NFL com foco olímpico

Desde 2023 o Pro Bowl vem sendo disputada no formato de flag football – uma versão sem contato do futebol americano – e agora a NFL passou a reforçar esse caminho. Com isso, segundo a própria liga, o Pro Bowl Games 2026 seguirá com o duelo 7×7 (campo de 50 jardas + 10-jardas nas endzones. E esse movimento se dá devido à confirmação da modalidade nas Olimpíadas de Los Angeles, que vai acontecer em 2028. Ou seja, uma vitrine antecipada.

A intenção da NFL é aumentar o apelo televisivo e o alcance da Pro Bowl, visto que os jogos do All-Star da liga estavam em um declínio visível nos últimos anos. Ainda, com o movimento, o fluxo natural de público do Super Bowl vai poder acompanhar e aquecer a competição, visto que o Super Bowl LX será no Levi's Stadium, em Santa Clara, na mesma região.

Ainda, a intenção da liga de usar a Pro Bowl como plataforma global de promoção do flag football, reforçando a visão da NFL de "futebol americano para todos", com mais de 20 milhões de praticantes em cerca de 100 países, traz a possibilidade de uma exposição ainda maior para o futebol americano profissional, no fim das contas.

A votação para os jogadores da AFC e da NFC que estarão na seleção do Pro Bowl terá início no Dia de Ação de Graças (27 de novembro de 2025) e permitirá votos ilimitados via múltiplas plataformas. A escolha das equipes será feita por combinação de votos de fãs, jogadores e treinadores (cada grupo conta com um terço na decisão).

Apesar do otimismo, a nova configuração traz alguns desafios: tornar o Pro Bowl, que até então sofria em termos de audiência, em um grande atrativo para o público e garantir que os jogadores participem com entusiasmo, o que já não vinha acontecendo. Ainda, a NFL também busca estabilizar o formato para que não seja apenas "curiosidade", mas sim, uma parte sólida do calendário.

Já foi observado que o público presencial será limitado, visto que o MosconeCenter comporta pouco mais de 4 mil pessoas, o que difere das grandes arenas em que a NFL promovia o Pro Bowl. O que evidencia o foco na transmissão.

Com o Pro Bowl Games servindo como vitrine para o flag football, a NFL passa a se posicionar ainda mais como protagonista na transição do esporte para o palco Olímpico. A presença dos melhores jogadores do futebol americano no "novo" formato reforça a ponte entre o futebol americano e seu "irmão menor", sem contato, abrindo caminho para que a liga consiga entrar melhor em mercados internacionais.

Para os torcedores, a expectativa é de que o Pro Bowl se torne um espetáculo mais dinâmico e interessante, em tempo-real de entretenimento, e com maior carga de visibilidade do que os formatos recentes da Pro Bowl. Para os jogadores, uma oportunidade de brilhar em uma semana que já concentra mídia, patrocinadores e visibilidade máxima.