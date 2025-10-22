Aprenda como jogar vôlei com Gabi Gagliassi, estrela da Superliga Feminina
A Superliga Feminina de Vôlei começou no dia 20 de outubro
A "comunidade" de vôleifãs no Brasil cresce a cada ano, principalmente pela constante melhora dos times na Superliga e da Seleção Brasileira. Apesar disso, em um país conhecido por seu futebol, muitos torcedores não têm a oportunidade de aprender os fundamentos do esporte passo-a-passo. Pensando nisso, o Lance! preparou uma aula com a ponteira e influenciadora Gabi Gagliassi.
Assista 'vídeo-aula' de vôlei com Gabi Gagliassi
Gabi é uma das ponteiras do elenco do Tijuca Tênis Clube para a temporada de 2025/26. Na equipe desde a Superliga C, a atleta faz sucesso e fora das quadras graças a presença constante nas redes sociais. O clube carioca estreia na elite do vôlei nacional, nesta quarta-feira (22), contra o Osasco, último campeão do torneio.
Superliga está de volta
A ansiedade do vôleifã finalmente chegou ao fim. A Superliga Feminina de Vôlei começou no dia 20 de outubro, com duelos dos gigantes carioca Flamengo e Fluminense. Além do vídeo com os fundamentos, o Lance! preparou um guia completo sobre as equipes, formato, calendário, favoritos, curiosidades e atletas para ficar de olho.
