A "comunidade" de vôleifãs no Brasil cresce a cada ano, principalmente pela constante melhora dos times na Superliga e da Seleção Brasileira. Apesar disso, em um país conhecido por seu futebol, muitos torcedores não têm a oportunidade de aprender os fundamentos do esporte passo-a-passo. Pensando nisso, o Lance! preparou uma aula com a ponteira e influenciadora Gabi Gagliassi.

Assista 'vídeo-aula' de vôlei com Gabi Gagliassi

Gabi é uma das ponteiras do elenco do Tijuca Tênis Clube para a temporada de 2025/26. Na equipe desde a Superliga C, a atleta faz sucesso e fora das quadras graças a presença constante nas redes sociais. O clube carioca estreia na elite do vôlei nacional, nesta quarta-feira (22), contra o Osasco, último campeão do torneio.

Superliga está de volta

A ansiedade do vôleifã finalmente chegou ao fim. A Superliga Feminina de Vôlei começou no dia 20 de outubro, com duelos dos gigantes carioca Flamengo e Fluminense. Além do vídeo com os fundamentos, o Lance! preparou um guia completo sobre as equipes, formato, calendário, favoritos, curiosidades e atletas para ficar de olho.

