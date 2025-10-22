menu hamburguer
Ranking do Tênis de mesa é atualizado; casal Calderano e Takahashi sobe

Eles conquistam melhor posição da carreira no misto

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 22/10/2025
17:47
Atualizado há 4 minutos
Hugo Calderano e Bruna Takahashi na derrota para os anfitriões Wang Chuqin e Sun Yingsha no China Smash (Divulgação/WTT)
imagem cameraHugo Calderano e Bruna Takahashi na derrota para os anfitriões Wang Chuqin e Sun Yingsha no China Smash (Foto: Divulgação/WTT)
O ranking mundial do tênis de mesa foi atualizado na última terça-feira (21) e o casal Hugo Calderano e Bruna Takahashi ganhou mais uma posição. Por conta do título inédito no campeonato Pan-Americano, realizado na semana passada, os brasileiros somaram 500 pontos, superando uma dupla espanhola.

O casal brasileiro agora soma 2760 pontos, superando os 2385 dos espanhóis Alvaro Robles e Maria Xiao, e foi para a sexta posição. Os brasileiros entraram somente neste ano no top-10 do esporte. Poucos meses após a conquista, já rumam ao top-5.

Ranking do tênis de mesa (21/10/25) - mistas

Pos.DuplaPaísPontos

Kuai Man / Lin Shidong

China

6898

Lim Jonghoon / Shin Yubin

Coreia do Sul

5110

Wang Chuqin / Sun Yingsha

China

4136

Sora Matsushima / Miwa Harimoto

Japão

3455

Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem

Hong Kong, China

2905

Hugo Calderano / Bruna Takahashi

Brasil

2760

Alvaro Robles / Maria Xiao

Espanha

2385

Diya Chitale / Manush Shah

Índia

2325

Maharu Yoshimura / Satsuki Odo

Japão

1869

10º

Chen Yi / Huang Youzheng

China

1810

Bruna Takahashi e Hugo Calderano no Pan-Americano 2025 (Foto: ITTF Americas)
Bruna Takahashi e Hugo Calderano no Pan-Americano 2025 (Foto: ITTF Americas)

No simples, Hugo Calderano é terceiro e Bruna takahashi é 18ª. Ela subiu uma posição.

Casal foi campeão no campeonato pan-Americano do tênis de mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi se consagraram campeões do Pan-Americano de tênis de mesa, na disputa de duplas mistas. O casal venceu Steven Moreno e Brianna Burgos, de Porto Rico. A vitória foi dominante, por 3 sets a 0, com as parciais de 11/5, 11/7 e 11/4. Esta foi a primeira vez que a dupla brasileira conquistou este título.

Na semifinal, Calderano e Takahashi passaram pelos norte-americanos Jishan Liang e Jessica Reyes-Lai. O jogo foi equilibrado, com vitória de 3 a 2 para os brasileiros. As parciais foram 9/11, 11/7, 11/6, 10/12, 11/5.

