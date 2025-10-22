Ranking do Tênis de mesa é atualizado; casal Calderano e Takahashi sobe
Eles conquistam melhor posição da carreira no misto
O ranking mundial do tênis de mesa foi atualizado na última terça-feira (21) e o casal Hugo Calderano e Bruna Takahashi ganhou mais uma posição. Por conta do título inédito no campeonato Pan-Americano, realizado na semana passada, os brasileiros somaram 500 pontos, superando uma dupla espanhola.
O casal brasileiro agora soma 2760 pontos, superando os 2385 dos espanhóis Alvaro Robles e Maria Xiao, e foi para a sexta posição. Os brasileiros entraram somente neste ano no top-10 do esporte. Poucos meses após a conquista, já rumam ao top-5.
Ranking do tênis de mesa (21/10/25) - mistas
|Pos.
|Dupla
|País
|Pontos
1º
Kuai Man / Lin Shidong
China
6898
2º
Lim Jonghoon / Shin Yubin
Coreia do Sul
5110
3º
Wang Chuqin / Sun Yingsha
China
4136
4º
Sora Matsushima / Miwa Harimoto
Japão
3455
5º
Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem
Hong Kong, China
2905
6º
Hugo Calderano / Bruna Takahashi
Brasil
2760
7º
Alvaro Robles / Maria Xiao
Espanha
2385
8º
Diya Chitale / Manush Shah
Índia
2325
9º
Maharu Yoshimura / Satsuki Odo
Japão
1869
10º
Chen Yi / Huang Youzheng
China
1810
No simples, Hugo Calderano é terceiro e Bruna takahashi é 18ª. Ela subiu uma posição.
Casal foi campeão no campeonato pan-Americano do tênis de mesa
Hugo Calderano e Bruna Takahashi se consagraram campeões do Pan-Americano de tênis de mesa, na disputa de duplas mistas. O casal venceu Steven Moreno e Brianna Burgos, de Porto Rico. A vitória foi dominante, por 3 sets a 0, com as parciais de 11/5, 11/7 e 11/4. Esta foi a primeira vez que a dupla brasileira conquistou este título.
Na semifinal, Calderano e Takahashi passaram pelos norte-americanos Jishan Liang e Jessica Reyes-Lai. O jogo foi equilibrado, com vitória de 3 a 2 para os brasileiros. As parciais foram 9/11, 11/7, 11/6, 10/12, 11/5.
