O ranking mundial do tênis de mesa foi atualizado na última terça-feira (21) e o casal Hugo Calderano e Bruna Takahashi ganhou mais uma posição. Por conta do título inédito no campeonato Pan-Americano, realizado na semana passada, os brasileiros somaram 500 pontos, superando uma dupla espanhola.

O casal brasileiro agora soma 2760 pontos, superando os 2385 dos espanhóis Alvaro Robles e Maria Xiao, e foi para a sexta posição. Os brasileiros entraram somente neste ano no top-10 do esporte. Poucos meses após a conquista, já rumam ao top-5.

Ranking do tênis de mesa (21/10/25) - mistas Pos. Dupla País Pontos 1º Kuai Man / Lin Shidong China 6898 2º Lim Jonghoon / Shin Yubin Coreia do Sul 5110 3º Wang Chuqin / Sun Yingsha China 4136 4º Sora Matsushima / Miwa Harimoto Japão 3455 5º Wong Chun Ting / Doo Hoi Kem Hong Kong, China 2905 6º Hugo Calderano / Bruna Takahashi Brasil 2760 7º Alvaro Robles / Maria Xiao Espanha 2385 8º Diya Chitale / Manush Shah Índia 2325 9º Maharu Yoshimura / Satsuki Odo Japão 1869 10º Chen Yi / Huang Youzheng China 1810

Bruna Takahashi e Hugo Calderano no Pan-Americano 2025 (Foto: ITTF Americas)

No simples, Hugo Calderano é terceiro e Bruna takahashi é 18ª. Ela subiu uma posição.

Casal foi campeão no campeonato pan-Americano do tênis de mesa

Hugo Calderano e Bruna Takahashi se consagraram campeões do Pan-Americano de tênis de mesa, na disputa de duplas mistas. O casal venceu Steven Moreno e Brianna Burgos, de Porto Rico. A vitória foi dominante, por 3 sets a 0, com as parciais de 11/5, 11/7 e 11/4. Esta foi a primeira vez que a dupla brasileira conquistou este título.

Na semifinal, Calderano e Takahashi passaram pelos norte-americanos Jishan Liang e Jessica Reyes-Lai. O jogo foi equilibrado, com vitória de 3 a 2 para os brasileiros. As parciais foram 9/11, 11/7, 11/6, 10/12, 11/5.