Bruna Takahashi sobe no ranking do tênis de mesa e garante marco
Bruna é única brasileira no top-20 e tem outra marca
A mesa-tenista brasileira Bruna Takahashi subiu no ranking do tênis de mesa na atualização da última terça-feira (21). Mesmo sem ganhar pontos em relação a atualização da semana passada, Takahashi foi para a 18ª posição e garantiu um marco entre as 18 melhores do mundo.
A brasileira é a única não asiática presente no top-18. Todas as as outras 17 são da China, japão e Coreia do Sul. Takahashi soma 1475 pontos no ranking do tênis de mesa. Ela subiu por conta da queda da romena Bernadette Szocs, que perdeu 260 pontos e agora ocupa a 19ª posição.
Ranking feminino do tênis de mesa (22/10/25)
|Pos.
|Atleta
|País
|Pontos
1º
Sun Yingsha
China
11600
2º
Wang Manyu
China
8850
3º
Chen Xingtong
China
6075
4º
Kuai Man
China
4955
5º
Wang Yidi
China
4325
6º
Zhu Yuling
Macau, China
3940
7º
Miwa Harimoto
Japão
3750
8º
Chen Yi
China
3135
9º
Mima Ito
Japão
3075
10º
Satsuki Odo
Japão
3015
11º
Honoka Hashimoto
Japão
2705
12º
Shi Xunyao
China
2360
13º
Shin Yubin
Coreia do Sul
2135
14º
Hina Hayata
Japão
2030
15º
Miyu Nagasaki
Japão
1790
16º
Cheng I-Ching
Taipé Chinês
1540
17º
Qian Tianyi
China
1530
18º
Bruna Takahashi
Brasil
1475
19º
Bernadette Szocs
Romênia
1365
20º
Adriana Diaz
Porto Rico
1365
Brasileira foi vice no Pan-Americano do tênis de mesa
Na semifinal do pan-Americano de Tênis de Mesa, Bruna Takahashi disputou contra a canadense Mo Zhang, ela venceu a partida por 4 a 2. Na disputa da final, contra Adriana Diaz, a brasileira perdeu sem vencer nenhum set.
