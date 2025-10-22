A mesa-tenista brasileira Bruna Takahashi subiu no ranking do tênis de mesa na atualização da última terça-feira (21). Mesmo sem ganhar pontos em relação a atualização da semana passada, Takahashi foi para a 18ª posição e garantiu um marco entre as 18 melhores do mundo.

A brasileira é a única não asiática presente no top-18. Todas as as outras 17 são da China, japão e Coreia do Sul. Takahashi soma 1475 pontos no ranking do tênis de mesa. Ela subiu por conta da queda da romena Bernadette Szocs, que perdeu 260 pontos e agora ocupa a 19ª posição.

Ranking feminino do tênis de mesa (22/10/25) Pos. Atleta País Pontos 1º Sun Yingsha China 11600 2º Wang Manyu China 8850 3º Chen Xingtong China 6075 4º Kuai Man China 4955 5º Wang Yidi China 4325 6º Zhu Yuling Macau, China 3940 7º Miwa Harimoto Japão 3750 8º Chen Yi China 3135 9º Mima Ito Japão 3075 10º Satsuki Odo Japão 3015 11º Honoka Hashimoto Japão 2705 12º Shi Xunyao China 2360 13º Shin Yubin Coreia do Sul 2135 14º Hina Hayata Japão 2030 15º Miyu Nagasaki Japão 1790 16º Cheng I-Ching Taipé Chinês 1540 17º Qian Tianyi China 1530 18º Bruna Takahashi Brasil 1475 19º Bernadette Szocs Romênia 1365 20º Adriana Diaz Porto Rico 1365

Brasileira foi vice no Pan-Americano do tênis de mesa

Na semifinal do pan-Americano de Tênis de Mesa, Bruna Takahashi disputou contra a canadense Mo Zhang, ela venceu a partida por 4 a 2. Na disputa da final, contra Adriana Diaz, a brasileira perdeu sem vencer nenhum set.