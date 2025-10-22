menu hamburguer
Bruna Takahashi sobe no ranking do tênis de mesa e garante marco

Bruna é única brasileira no top-20 e tem outra marca

b81b4cb8-45a7-4972-80fe-9025fdbbb9a7_20250131_170213-aspect-ratio-1024-1024
Kauhan Fiaux
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porMarcelo Velloso,
Dia 22/10/2025
19:04
Bruna Takahashi se despediu nas quartas de final (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM @abelardomendesjr
imagem cameraBruna Takahashi se despediu nas quartas de final (Foto: Abelardo Mendes Jr/ CalderanoTM @abelardomendesjr
A mesa-tenista brasileira Bruna Takahashi subiu no ranking do tênis de mesa na atualização da última terça-feira (21). Mesmo sem ganhar pontos em relação a atualização da semana passada, Takahashi foi para a 18ª posição e garantiu um marco entre as 18 melhores do mundo.

➡️ Ranking do Tênis de mesa é atualizado; casal Calderano e Takahashi sobe

A brasileira é a única não asiática presente no top-18. Todas as as outras 17 são da China, japão e Coreia do Sul. Takahashi soma 1475 pontos no ranking do tênis de mesa. Ela subiu por conta da queda da romena Bernadette Szocs, que perdeu 260 pontos e agora ocupa a 19ª posição.

Ranking feminino do tênis de mesa (22/10/25)

Pos.AtletaPaísPontos

Sun Yingsha

China

11600

Wang Manyu

China

8850

Chen Xingtong

China

6075

Kuai Man

China

4955

Wang Yidi

China

4325

Zhu Yuling

Macau, China

3940

Miwa Harimoto

Japão

3750

Chen Yi

China

3135

Mima Ito

Japão

3075

10º

Satsuki Odo

Japão

3015

11º

Honoka Hashimoto

Japão

2705

12º

Shi Xunyao

China

2360

13º

Shin Yubin

Coreia do Sul

2135

14º

Hina Hayata

Japão

2030

15º

Miyu Nagasaki

Japão

1790

16º

Cheng I-Ching

Taipé Chinês

1540

17º

Qian Tianyi

China

1530

18º

Bruna Takahashi

Brasil

1475

19º

Bernadette Szocs

Romênia

1365

20º

Adriana Diaz

Porto Rico

1365

Bruna Takahashi no Pan-Americano 2025 (Foto: ITTF Americas)
Bruna Takahashi no Pan-Americano de Tênis de Mesa 2025 (Foto: ITTF Americas)

Brasileira foi vice no Pan-Americano do tênis de mesa

Na semifinal do pan-Americano de Tênis de Mesa, Bruna Takahashi disputou contra a canadense Mo Zhang, ela venceu a partida por 4 a 2. Na disputa da final, contra Adriana Diaz, a brasileira perdeu sem vencer nenhum set.

continua após a publicidade

