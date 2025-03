Serena Williams se torna dona de novo clube canadense da WNBA

Apesar de estar longe das quadras, Serena Williams ainda faz diferença no mundo do esporte, principalmente para atletas mulheres. Nesta terça-feira (4), a ex-tenista de 43 anos adquiriu uma participação na nova franquia da Women's National Basketball Association (WNBA), o Toronto Tempo. A equipe, que representa a primeira franquia canadense na liga, tem Williams e Larry Tanenbaum, conhecido por seu envolvimento no cenário esportivo de Toronto, como coproprietários.

- Eu amo esportes e sou muito grata por tudo que conquistei dentro de quadra, dia após dia. Estou entusiasmada por poder desempenhar um papel na criação dessas oportunidades para mais mulheres - destacou a ex-tenista.

O anúncio feito, divulgado pela ex-atleta nas redes sociais, marca a transição de Williams para o papel de investidora e promotora dos esportes femininos após sua aposentadoria em 2022. Desde então, ela tem se envolvido em diversas iniciativas fora das quadras, incluindo uma participação no Miami Dolphins, da NFL, e a cofundação da Will Perform, uma marca de produtos de recuperação física.

Em 2023, Serena ainda lançou a Nine Two Six Productions, focada em histórias femininas. O Toronto Tempo, que começará a competir na temporada de 2026, simboliza um avanço significativo para o basquete feminino, destacando a expansão internacional da liga e o impacto de Williams como ícone global.

- A entrada na WNBA é mais do que um investimento em basquete; é um compromisso com o valor e o potencial das atletas femininas - afirmou Williams.

Além de Serena Williams, Tanenbaum, que possui participações em várias franquias esportivas - incluindo o Toronto Raptors, da NBA, e o Toronto Maple Leafs, da NHL - expressou entusiasmo com a parceria. Ele destacou as qualidades da ex-tenista, como trabalho duro e tenacidade, como fundamentais para o sucesso do projeto.

