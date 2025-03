O Vasco conta, atualmente, com uma dívida de R$ 13,2 milhões com jogadores do elenco atual. Os valores são referentes a pagamentos atrasados de luvas e direitos de imagem. Segundo o "Ge", o valor do défice foi entregue à Justiça no processo de recuperação judicial (aceito na última semana).

No total, 17 jogadores têm valor a receber. As duas maiores dívidas são com João Victor e Payet, de aproximadamente R$ 3,2 milhões e R$ 2,2 milhões, respectivamente. Ambos os valores são de luvas.

É importante mencionar que a diretoria do Vasco, recentemente, quitou as luvas atrasadas dos seguintes atletas: Vegetti, Paulo Henrique e Galdames (antes da saída).

Confira as dívidas do Vasco com jogadores do elenco atual