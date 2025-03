NBA: Curry faz declaração para quem sonha em vê-lo jogando com LeBron

Ver Stephen Curry e LeBron James na mesma equipe sempre foi um sonho para todo o fã da NBA. Para a tristeza de muitos, no entanto, isso jamais deve acontecer na liga. O astro do Warriors voltou a falar sobre a situação em entrevista a ESPN no mês passado.

Em conversa com Ohm Youngmisuk, o armador destacou que, apesar das especulações, não tinha a crença de que LeBron aceitaria deixar a franquia de Los Angeles para o Warriors.

- Foi o mais longe que chegou um ano atrás. Porque parecia absurdo quando ouvi pela primeira vez. Nunca pensei que ele deixaria os Lakers. E, obviamente, eu nunca quis realmente sair daqui - apontou Curry.

Segundo a imprensa norte-americana, de fato, houve uma abordagem por parte da franquia de San Francisco. Apesar disso, o King e seu empresário, Rich Paul, não deram brecha para novas reuniões. No final, tudo não passou de uma pequena consulta.

LeBron James e Stephen Curry jogaram juntos nas Olimpíadas de Paris 2024 (Foto: Jesse D. Garrabrant/AFP)

No final, LeBron permaneceu no Lakers e Curry no Golden State Warriors. A tendência, neste momento, é que os dois encerrem suas carreiras nas respectivas equipes em que atuam.

Stephen Curry e LeBron James juntos só na Seleção dos EUA

Para os fãs realmente acompanharem os dois astros atuando lado a lado, apenas na seleção dos EUA ou no All-Star Game NBA, que aconteceu no dia 16 de fevereiro. Apesar da expectativa, LeBron ficou de fora devido a uma lesão no tornozelo. O time em que o astro atuaria foi o vencedor, com Curry sendo o MVP.

A última vez que LeBron e Curry desfilaram seus talentos na mesma equipe foi nos Jogos Olímpicos de Paris com o Dream Team, onde os EUA conquistou a medalha de ouro.