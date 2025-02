Os ingressos para o duelo entre a Seleção Brasileira de Basquete Feminino e o Indiana Fever esgotaram em cerca de 45 minutos. O encontro improvável entre o Brasil e a equipe que disputa a WNBA mobilizou um grande público, com 15 mil entradas vendidas na última quinta-feira (27).

Apesar da velocidade, os preços não eram tão baratos. Os valores variavam entre US$ 70 e US$ 250 (cerca de R$ 410 a R$ 1.460, na atual cotação). A partida está marcada para o dia 4 de maio, na Arena Carver-Hawkeye, em Iowa, nos Estados Unidos.

O jogo vai contar com jogadoras como Caitlin Clark, novata da liga, mas que é um dos grandes destaques no mundo da bola laranja desde o basquete do ensino médio. A brasileira Kamilla Cardoso, que também fez a estreia na liga no ano passado, também deve atuar.

- Inúmeros fãs do Hawkeye se tornaram fãs do Fever, e nós os consideramos como família. É isso que torna essa partida de pré-temporada tão especial para nós - disse a presidente de operações do Fever, Kelly Krauskopf falou sobre o amistoso ser disputado em Iowa e a proximidade que a franquia tem da comunidade.

Pré-temporada de luxo

A partida pode ser considerada como uma preparação de luxo. Isso porque o Indiana Fever se prepara para a temporada 2025 da WNBA, que começa no dia 16 de maio. Já a Seleção Brasileira mira os Jogos Olímpicos de Los Angeles 2028.

Dois dias antes, o Brasil vai enfrentar, o Chicago Sky, outra grande equipe da liga, na cidade de Louisiana. O duelo marca a estreia da treinadora Pokey Chatman, que já esteve no comando de ambos os times da WNBA, pela Amarelinha.