NFL e NBA superam times de futebol e têm os clubes mais valiosos do mundo

Esporte mais popular do mundo, o futebol não consegue emplacar seus principais times entre as marcas mais valorizadas ao redor do mundo. Um levantamento feito pela Sportico aponta que ligas como a NFL, de futebol americano, e NBA, de basquete, têm muito mais clubes presentes entre os mais bem avaliados comercialmente e as ligas norte-americanas dominam esse mercado, por mais que tenham uma atuação mais concentrada em um país.

A pesquisa divulgada nesta semana constata que marcas mundiais, como o Real Madrid, ainda não conseguem superar franquias com muito menos alcance internacional, como o Washington Commanders ou Chicago Bears, equipes do futebol americano. O time espanhol é apenas o 17º colocado do ranking, atrás do Manchester United, que vem logo acima. Clubes de beisebol, da MLB, também surgem à frente no levantamento.

Lewandowski lamenta chance perdida pelo Barcelona contra o Leganés

Segundo a Sportico, a NFL é a liga que tem os times com os maiores valores de mercado. O recorte dessa lista mostra os 50 primeiros colocados, sendo 31 deles representantes da liga de futebol americano. A NBA, de basquete, vem logo em seguida, com nove equipes na lista.

Por mais que o futebol tenha cinco representantes entre os 50 citados, as posições não tem destaque ao comparar com outros nomes. A MLB, por exemplo, tem apenas duas equipes entre as 50 mais valiosas do mundo, mas ocupam a parte alta da lista. O New York Yankees é o 5º mais valioso, enquanto os Los Angeles Dodgers ocupam a 14ª posição - à frente do primeiro clube de futebol.

Ao lado de Real e United, os outros times que representam a modalidade são Barcelona, Liverpool e Bayern de Munique. Todos os três estão abaixo do top 30 do ranking da Sportico.

Nessa lista, o empresa analisa os valores de mercado, a valorização dessas marcas ao longo do último ano e o total arrecado com receitas. Para se ter uma ideia do peso que essas equipes têm para o mercado esportivo mundial, o Jacksonville Jaguars, da NFL, é o último colocado da lista, mas registrou um crescimento de 18% no último ano e uma receita de US$ 559 milhões, ou R$ 3,2 bilhões.

Veja a lista dos times mais valiosos do mundo