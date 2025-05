Há 31 anos, Ayrton Senna morreu no Grande Prêmio de Ímola. Assessora de Senna de 1990 até a morte do piloto em 1994, a jornalista Betise Assumpção revelou em entrevista exclusiva ao Lance! que Senna tinha esperança de vencer a prova que tirou sua vida. Senna vinha de um início de temporada ruim, sem pontuar em nenhuma das provas com a Williams.

— Tinha intenção (de ganhar), sim. Certeza que iria ganhar, não, mas ele tinha a intenção. Eu acho que ele achava que podia ganhar. Ele tinha aquela vontade que todo piloto com chances tem — revela a ex-assessora.

Senna teve início ruim em 1994

Na corrida de estreia na Williams, em Interlagos, o piloto rodou e abandou a prova. O público local começou a sair do autódromo de Interlagos após o abandono do brasileiro. O início baixou as expectativas do piloto, que já sabia o carro difícil que tinha em 1994.

Público sai do autódromo de Interlagos após Senna abandonar prova de 1994 (Foto: Reprodução / F1TV)

No GP do Pacífico, prova seguinte, realizada no Japão, Senna foi atingido por Hakkinen e também não concluiu a corrida. No GP seguinte, em Ímola, Senna largou na pole position e estava fazendo uma boa corrida.

— Se ele iria ganhar, não sei dizer. Pela característica de Ímola e pelo carro que tinha, difícil. Mas você viu como ele estava dirigindo e estava na frente.

Senna não conseguiu fazer a curva da Tamburello e bateu, interrompendo a corrida. Ayrton Senna foi levado para o hospital Maggiore, em Bolonha, na Itália, onde foi declarado morto depois de horas.

Batida de Senna no GP de Ímola, em 1994 (Foto: Reprodução / F1TV)

Senna fez história no Brasil

A morte do piloto ficou marcada em todos os brasileiros que assistiram ao GP e nos que nem eram nascidos. Até hoje, pilotos, equipes, personalidades do esporte e pessoas comuns se emocionam e se inspiram em Senna.

Em São Paulo, o cortejo com o caixão de Senna reuniu mais de 500 mil pessoas. O velório, realizado na Assembleia Legislativa de São Paulo, somou mais de 250 mil pessoas passando pelo local. Senna morreu aos 34 anos. Ele tem três títulos mundiais na Fórmula 1, 41 vitórias, 80 pódios e 161 GPs.

Homenagens para Senna em 2014 (Foto: Renato Cordeiro / Lancepress / Acervo Lance!)

