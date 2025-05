Estoril, cidade portuguesa onde João Fonseca disputou um Challenger nesta semana, foi palco de um capítulo importante na trajetória de Ayrton Senna. Há pouco mais de 40 anos, foi lá que o tricampeão mundial de Fórmula-1 venceu seu primeiro GP. Nesta quinta, dia 1º, completa 31 anos que esse ídolo do esporte nacional e internacional faleceu, no trágico GP de Ímola, na Itália, de 1994.

A histórica vitória do tricampeão mundial na prova portuguesa, em 1985, foi sob forte chuva, adversidade que Senna costumava superar sem dificuldades ao longo da carreira. Não por acaso, ganhou o apelido de Rei da Chuva, tendo saboreado aquela primeira prova (após a pole-positition na véspera) com 1m02s978 de vantagem para o segundo colocado, Michelle Alboreto. Aquele triunfo, aliás, foi histórico, também, para a Lotus, sua escuderia à época. Desde 1982 que a equipe não vencia uma prova na principal categoria do automobilismo.

Em homenagem à primeira das 41 vitórias de Senna na carreira, o clube Português Estoril Praia anunciou uma nova camisa. Veja abaixo o vídeo com anúncio da camisa:

No último dia 22 de abril, em comemoração aos 40 anos da inesquecível vitória no GP português, a Lotus usada por Senna foi exibida em Estoril:

Estoril tem lugar especial nas carreiras de Senna e João Fonseca

Se Estoril foi palco da primeira bandeirada para o saudoso ídolo do automobilismo mundial, a cidade portuguesa também tem um lugar especial na carreira do número 1 do Brasil no tênis. Em 2024, aos 17 anos, João Fonseca recebeu seu primeiro convite para um ATP na Europa.

No vídeo abaixo, a mensagem de agradecimento do tenista carioca, então 288º do mundo (atualmente é o 65º), por ter recebido o convite.

Atualmente, o torneio português virou um Challenger (nível abaixo dos ATP's), mas vai retornar ao nível anterior na edição de 2026.

Fonseca chegou ao torneio invicto em Challengers em 2025: 10 vitórias em 10 jogos, com os titulos em Camberra, na Austrália, em janeiro, e em Phoenix, nos EUA, em março.

O número 1 do Brasil foi anunciado há pouco mais de um mês no torneio em Estoril, mas sua participação dependia da campanha no Masters 1000 de Madri, semana passada. Como parou na segunda rodada, diante do americano Tommy Paul, houve tempo para o brasileiro confirmar a participação no Challenger português.

Uma pena o tenista carioca ter perdido logo na estreia, para o holandês Jesper de Jong, na quarta-feira, e não poder brigar pelo título em Estoril e fazer uma festa como a de Senna, há pouco mais de 40 anos.



Mas, quem sabe em 2026 João Fonseca não tem nova chance?