Seleção Feminina de vôlei convoca 15 jogadoras visando ao Mundial

Após perder para a Itália na final da Liga das Nações de Vôlei Feminino, o técnico Zé Roberto revelou a lista de 15 atletas convocadas para a preparação da Seleção Brasileira Feminina de Vôlei para o Campeonato Mundial. A competição será realizada na Tailândia, entre os dias 22 de agosto e 7 de setembro.

Gabi Guimarães foi eleita a melhor ponteira da VNL Feminina, com Myriam Sylla (Foto: Divulgação / Volleyball World)

O início dos treinamentos está marcado para esta sexta-feira (1/8), com a apresentação de 14 jogadoras no Centro de Desenvolvimento de Voleibol Saquarema Enel Brasil, em Saquarema (RJ).

Confira as atletas que iniciam a preparação, divididas por posição:

Levantadoras: Macris e Roberta

Opostas: Jheovana, Kisy, Rosamaria e Tainara

Ponteiras: Gabi e Julia Bergmann

Centrais: Diana, Julia Kudiess, Lorena e Luzia

Líberos: Marcelle e Laís

A ponteira Helena, também incluída na convocação, não se juntará ao grupo neste primeiro momento. Ela irá disputar o Campeonato Mundial Sub-21 na Indonésia, onde seu desempenho será avaliado pela comissão técnica.

Brasil perde para Itália na final da VNL feminina

O Brasil lutou, mas o título inédito da Liga das Nações de Vôlei (VNL) feminina não veio. Após buscar uma virada importante no primeiro set, a equipe acabou superada por 3 a 1, com parciais de 25/22, 18/25, 22/25 e 22/25, e ficou com a medalha de prata.

Desde 2018, quando a competição foi criada, o Brasil já disputou quatro finais e levou a medalha de prata em todas as oportunidades. Diante da Itália, a equipe sofreu com a forte marcação sobre a capitã Gabi Guimarães e o técnico Zé Roberto precisou buscar alternativas para o ataque brasileiro.