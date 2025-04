Ex-assessora de Senna revela momento engraçado do piloto com Piquet

Conhecidos por nunca se darem bem, Ayrton Senna e Nelson Piquet já dividiram alguns momentos descontraídos na carreira. Em entrevista exclusiva ao Lance!, Betise Assumpção, ex-assessora de Senna entre 1990 e 1994, revelou dois desses momentos entre os tricampeões de Fórmula 1.

— Nunca falamos muito sobre o Nelson Piquet. Eu não iria puxar um assunto que eu não gosto com o Ayrton Senna. Na época (que fui assessora), o Piquet nem corria mais, já era um 'Zé ninguém'. Ele foi assunto entre nós por duas vezes — afirma a jornalista.

Betise Assumpção e Ayrton Senna na Austrália em 1993 (Foto: Reprodução/ Blog Betise) Assumpção

A primeira vez foi quando Nelson Piquet sofreu um acidente em um treino livre para as 500 Milhas de Indianápolis, da Fórmula Indy, em 1992. O brasileiro quebrou as duas pernas. Na ocasião, fizeram um cartaz para Nelson Piquet.

— Apareceu um cartaz para todos os pilotos assinarem e pediram para o Ayrton assinar. Ele viu a mensagem do Nicola Larini, que dizia: 'Não se preocupe, a perna mais importante é a perna do meio.' e ficou rindo. O Ayrton ficou um tempão tentando escrever e disse: 'A mensagem que ele mais vai gostar é a do Larini'. Ele não escreveu nada especial, mas escreveu realmente emocionado. Ele queria fazer algo significativo, mas sem exagerar, eles não eram amigos — conta Betise Assumpção.

Nelson Piquet foi piloto de Fórmula 1 (Foto: AFP)

Ex-mulher de Piquet ocupou motorhome de Senna

Betise relembrou o momento inusitado em que uma ex-mulher de Nelson Piquet ficou no motorhome de Senna durante um GP em 1993:

— Ela entrou no motorhome e ficou no cantinho. O que fazer com a mulher? Ela ficou ali uns três dias, na cara de pau. E ficou lá, pedindo coisas para ele. Nem mandar para fora a gente podia. Essas foram as duas únicas vezes que falamos do Nelson indiretamente.

A ex-assessora afirma que Ayrton Senna sabia que Nelson Piquet era uma pessoa completamente diferente do piloto e comparou a relação deles com a de Alain Prost, principal rival de Senna na Fórmula 1:

— O Senna realmente não gostava do Prost, mas o Nelson era uma pessoa que ele achava totalmente diferente, não tinham nada a ver e nunca seriam amigos.

Campeão do Mundo de 1988, Ayrton Senna abraça Alain Prost (Foto: Pascal Pavani/AFP)

Lance! no Grid

A entrevista faz parte da série especial “Lance! no Grid”, em comemoração aos 75 anos da Fórmula 1, e resgata histórias de figuras fundamentais do automobilismo. No caso de Betise, mais do que assessora de um ídolo, uma voz firme que ajudou a abrir caminho para outras mulheres em um dos esportes mais masculinos do mundo.