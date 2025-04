Em tempos em que mulheres ainda lutam por mais espaço no automobilismo, Betise Assumpção segue sendo referência. A jornalista brasileira, que foi assessora de Ayrton Senna durante parte da carreira do tricampeão mundial, relembrou em entrevista exclusiva ao Lance! os desafios e conquistas de uma trajetória marcada por pioneirismo e resistência dentro da Fórmula 1.

— Tinham poucas mulheres, e eu era a única assessora de piloto. Nenhum piloto tinha assessor. Os outros trabalhavam como assessor de imprensa da equipe. O Ayrton queria alguém porque mandava as coisas para o Brasil. Eu enviava matéria todo dia para uns 350 jornais, rádios no Brasil inteiro — contou Betise.

A comunicadora revelou também, durante o bate-papo, que enfrentou obstáculos significativos para exercer sua função, sobretudo no ambiente masculino e competitivo da F1.

— Foi muito difícil porque, como assessora do Ayrton, eu não tinha direito a uma credencial para entrar na sala de imprensa. Como eu era jornalista e fazia as colunas da “Quatro Rodas”, consegui uma credencial. Mas tudo isso na briga, porque a Fórmula 1 é aquele bando de homem brigando por poder. Até hoje é assim, mas pior — desabafou a jornalista.

'O Bernie não gostava, não me dava credencial', disse Betise Assumpção

Betise Assumpção e Ayrton Senna na Austrália em 1993 (Foto: Reprodução/ Blog Betise Assumpção)

Um dos principais entraves, segundo ela, era o então chefão da categoria, Bernie Ecclestone. O empresário foi um dos nomes mais polêmicos da história do automobilismo, e esteve à frente da companhia entre 1978 e 2017.

— O Bernie não gostava, não me dava credencial. Quando descobriu que eu tinha pela Quatro Rodas, pediu todas as coisas. A gente provou todas as matérias. Quando as matérias não saíam com o meu nome, davam a desculpa para não me dar a credencial. Todo ano era uma guerra porque eles brincam de quem tem mais poder. Mulher no mundo de homem não é fácil, mas nunca levei desaforo para casa. — disse Betise Assumpção.

Lance! no Grid

A entrevista faz parte da série especial “Lance! no Grid”, em comemoração aos 75 anos da Fórmula 1, e resgata histórias de figuras fundamentais do automobilismo. No caso de Betise, mais do que assessora de um ídolo, uma voz firme que ajudou a abrir caminho para outras mulheres em um dos esportes mais masculinos do mundo.