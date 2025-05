Os artistas que serão responsáveis pela trilha sonora do filme sobre Fórmula 1, que será estrelado por Brad Pitt e Damson Idris, foram divulgados através das redes sociais na manhã desta quinta-feira (1) pela organização em parceria com a Apple Music. Com direito a cantores bastante renomados como Ed Sheeran e Rosé, o longa será lançado no dia 27 de junho nos cinemas.

A história do filme gira em torno do ex-piloto de F1 Sonny Hayes (Brad Pitt), que deixará a aposentadoria para ser um tutor do jovem piloto Joshua Pearce (Damson Idris). Correndo pela equipe fictícia ApexGP, a dupla aparecerá nas grandes telas em meio a pilotos e chefes de equipe da vida real. No teaser, o tricampeão Max Verstappen e o ex-gestor da Haas Gunther Steiner são algumas das participações especiais. Vale destacar que Lewis Hamilton, heptacampeão de Fórmula 1, trabalhou como produtor e consultor no longa.

Fórmula 1 se aproxima do GP de Miami

O GP de Miami de Fórmula 1 é a sexta etapa da temporada 2025 e acontece entre os dias 2 e 4 de maio no circuito de rua montado ao redor do Hard Rock Stadium, em Miami Gardens, na Flórida. Na liderança do campeonato, Oscar Piastri, da McLaren, tentará aumentar ainda mais a vantagem para o segundo colocado, Lando Norris, companheiro de equipe. A temporada de 2025 tem 24 corridas previstas, e o GP de São Paulo será em 9 de novembro. Além disso, o campeonato se encerra em 7 de dezembro, com o GP de Abu Dhabi.

