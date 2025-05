31 anos sem Senna: Corinthians presta homenagem ao piloto

A morte de Ayrton Senna completa 31 anos nesta quinta-feira (1). Nas redes sociais, o Corinthians homenageou o tricampeão da Fórmula 1, que era assumidamente torcedor do clube alvinegro. O piloto é frequentemente homenageado pela Fiel.

O Corinthians publicou uma foto de Ayrton Senna com a camisa do Corinthians, por baixo de seu macacão, e publicou uma frase em homenagem ao piloto: "No peito do piloto frio e corajoso, batia um coração corinthiano".

História com o Corinthians

Campeão da Fórmula 1 em 1988, 1990 e 1991, Ayrton Senna faleceu no dia 1 de maio de 1994, após um acidente no Grande Prêmio de Ímola, na Itália. Desde então, o Corinthians presta homenagem ao piloto, nas arquibancadas, e dentro do Parque São Jorge.

Desde os anos 1990, a Gaviões da Fiel, torcida organizada do Timão, leva aos jogos uma bandeira com a imagem do "Seninha", ilustração em homenagem ao piloto, e a inscrição: "Ayrton Senna da Fiel", em referência ao bordão utilizado pelo narrador Galvão Bueno nas vitórias do brasileiro.

Torcida do Corinthians tem uma bandeira em homenagem ao piloto (Foto: Fábio Lázaro/Lancepress)

Em 1995, o clube alvinegro inaugurou uma obra com o capacete utilizado por Ayrton Senna nas corridas. A homenagem está exposta nas alamedas do Parque São Jorge com a frase utilizada na publicação feita pelo Corinthians nesta quinta-feira (1).

Em 2018, o Timão homenageou o piloto em seu terceiro uniforme. A camisa contava com a assinatura de Ayrton Senna no centro da camiseta. As cores eram preta e dourado, remetendo às cores da Lotus, primeira escuderia do brasileiro na Fórmula 1.

